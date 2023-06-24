Google Arama Filtrelerine Bir Yenisini Daha Ekledi: Perspektifler

Google, "Perspektifler" adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu. Google’a arama filtresi olarak eklenen özellik arama yaptığınız konu hakkında forumlarda ve sosyal medya sitelerindeki kişisel görüşleri sizlere sunuyor.

Google Aramalara Yeni Bir Filtre Eklendi

Başkalarının deneyimlerinden yararlanarak önceden fikir edinmeyi sağlayan özellik içerisinde YouTube videolarının yanı sıra TikTok, Reddit gibi şirketlerinde gönderilerini göreceksiniz. Gösterilen her içeriğin altında, içeriğin sahiplerinin isimleri, profil fotoğrafları veya içeriklerin popülerliği hakkında bilgiler yer alacak.

Teknoloji şirketinin bu özelliği gitmek istediğiniz kafeden herhagi bir konuda merak ettiğiniz öznel görüşlere kadar çok büyük bir bakış açısı sunar. Google, duyurmuş olduğu bu özellik dışında önümüzdeki aylarda kişisel veya uzman bakış açısıyla oluşturulan içeriği daha derinlemesine anlayan bir güncelleme sunacağını da söyledi.

Aramanın "gizli mücevherleri" ortaya çıkarmada daha iyi olması için bu özelliği piyasaya sürdüğünü belirten Google, çıkarmış olduğu bu özellikle kullanıcı odaklı hamlelerine devam edeceğinin sinyalini verdi.