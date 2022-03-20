Google, arama geçmişi silme seçeneğine yeni bir özellik getiriyor

Google, The Verge'e verdiği demeçte arama geçmişinin son 15 dakikasını Android uygulamasında silme özelliğini getirdiğini açıkladı.

Google'dan Arama Geçmişi ile İlgili Yeni Özellik

Google sözcüsü Ned Adriance The Verge'e yaptığı açıklamada, ‘Şu anda bu özelliği Android için Google uygulamasında kullanıma sunuyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamayı kullanan herkesin kullanımına sunulmasını bekliyoruz’ dedi.

Yeni özellik ilk olarak, eski XDA Developers baş editörü Mishaal Rahman tarafından fark edildi. Özelliğin cihazınıza gelip gelmediğini kontrol etmek ve görmek için Google'ın Android uygulamasını açın, profil resminize dokunun ve ‘Son 15 dakikayı sil’ seçeneğini arayın.

Google, özelliği ilk olarak Mayıs ayında Google I/O'da duyurdu ve Temmuz ayında Google'ın iOS uygulamasına geldi. O sırada Google, uygulamanın Android sürümüne 2021'de geleceğini söyledi ancak bir nedenden dolayı şirket bu son tarihi kaçırdı.

Google'ın özelliği masaüstüne getirmeyi planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil. Mayıs duyuru yayınında şirket, hangi platformlarda kullanılabileceğini belirtmedi ve Temmuz ayında Google, özelliğin yalnızca iOS ve Android uygulamalarına geleceğini söyledi.

Google ayrıca, arama geçmişinizdeki 3, 18 veya 36 aylık geçmişi otomatik olarak silmek için de bir özellik sunuyor.