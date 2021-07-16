Google'a Yeni Bir Arama Geçmişi Silme Seçeneği Eklendi

Google'ın iOS uygulamasına yeni bir arama geçmişi silme seçeneği getirildi. Yeni seçenek, son 15 dakika içerisinde gerçekleştirilen bütün arama sorgularını temizlemeye olanak sağlıyor.

Yazılım devinin arama motorunu kullanarak bir şeyler arattığınız söz konusu aramaların tamamı arama geçmişinde depolanır. Kullanıcı, arama geçmişine giderek herhangi bir gün, hafta ya da ayda yapılan bütün sorguları görebilir. Bu, kullanıcının kendisine kolaylık sağlasa da kullanıcı profilinin şekillenmesi için kullanılma ihtimali var.

Dünyanın en popüler arama motoru Google'ın iOS uygulamasına getirilen yeni geçmiş silme seçeneği, kullanıcıların son 15 dakika içinde gerçekleştirmiş olduğu bütün arama sorgularını bir dokunuşla silmesine yardımcı oluyor.

Google'ın Arama Geçmişi Silme Seçeneği Android'e Ne Zaman Gelecek?

Google, 15 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeni arama geçmişini temizleme seçeneğini iOS işletim sistemli cihaz kullanıcılarının deneyimine sundu. Bununla birlikte yeni seçenek sadece iOS kullanıcıları tarafından kullanılıyor. Bu elbette ki kısa bir süreliğine geçerli olacak.

Arama motorunda son aramalarınızı temizlemek için pratik bir yol istiyorsanız ve Android kullanıcısıysanız yakın bir zamanda sizin de kullanımınıza sunulacağını bilmek mutluluk verici olabilir.

Yeni seçenek, ilk olarak mayıs ayında gerçekleştirilen Google I/O etkinliğinde duyurulmuştu. Google, o zamanlarda bir tarih vermedi ancak iOS'te başlamak için en iyi zamanın dün olduğunu düşündü ve yeni seçeneği kullanıcılarla buluşturdu. iOS kullanıcıları seçeneği şimdi, Android kullanıcıları ise 2021 yılının ilerleyen zamanlarında kullanabilir.

Yeni arama geçmişi silme seçeneği Android'e geldiğinde Google uygulamasını açıp profil fotoğrafınıza dokunabilir ve seçenekler arasından "Son 15 dakikayı sil" seçeneğinin olduğunu görebilirsiniz. Uygulamanın iOS versiyonunda seçenek arama geçmişinin tam altında yer alıyor. Bu seçeneğin yeri muhtemelen Android'de aynı olacak.

Arama motorunun uygulamasına getirilen seçenek çoğu kullanıcı için büyük kolaylık sağladı. Arama geçmişini tek tek silmek yerine en son gerçekleştirilen sorguları bir çırpıda silmek, kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtarabilir.

Arama motoru özellikle son zamanlarda kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliklerin peşinde koşuyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde beyaz arka plandan rahatsız olan kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak karanlık modu getirmişti.