Google Arama Karanlık Tema Seçeneğini Aldı!

Google Arama karanlık tema seçeneğini aylarca süren testlerden sonra nihayet kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Uygulamaların ve web sitelerinin gittikçe olmazsa olmaz parçalarından biri haline gelen koyu tema seçeneğini nasıl kullanabileceğinizi aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Google Arama Karanlık Tema Nasıl Açılır?

İlk olarak Google'ın arama motoruna gidin.

Sağ alt köşedeki "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

"Arama Ayarları" seçeneğine tıklayın.

"Arama sonuçları" bölümünde yer alan "Görünüm" kısmına gelin ve koyu temayı seçin.

En aşağıda yer alan "Kaydet" butonuna tıklayın.

Google Arama Karanlık Tema Seçeneği Neden Görünmüyor?

Şu anda çok sayıda uygulama ve web sitesi tarafından kullanılan karanlık mod nihayet Google'ın arama motoruna da geldi fakat özellik en azından şimdilik geniş çapta kullanıma sunulmadı. Google, yeni tema seçeneğini kademeli olarak kullanıma sunmayı seçti. Yukarıdaki adımları takip ettiğinizde eğer "Görünüm" bölümü ile karşılaşmıyorsanız bunun nedeni özelliğin size henüz ulaşmaması.

Google'ın aldığı yeni tema seçeneği şu anda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede küçük çaplı test gruplarının kullanıma açılmış durumda. Tema eğer sizin kullanımınıza henüz açılmamışsa yeni temanın nasıl göründüğünü aşağıdaki fotoğraftan inceleyebilirsiniz.

Karanlık Mod Ne İşe Yarar?

Karalık mod şu an sosyal medya uygulamaları başta olmak üzere birçok uygulama ve sitede kullanılıyor. Karanlık modun etkinleştirilmesiyle ekrandan daha az mavi ışık yayılıyor ve bu da gözlerinizin açık temaya göre daha az yorulmasını sağlıyor.

Karanlık tema, 2016 yılında Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kullanıma sunulmaya başlandı ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar telefonlarında söz konusu özelliği sürekli olarak kullanmak istiyor. Kullanıcıların taleplerine karşılık vermek isteyen Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar da söz konusu tema seçeneğini uygulamalarına ekleyerek kullanıcıların beğenisini kazandı.

Açık temadan hoşlanmayan kullanıcılar, Google'a koyu mod seçeneğinin gelmesini uzun zamandır istiyordu. Kullanıcıların geri bildirimine dayanarak tema seçeneğini eklemek isteyen Google da özelliği uzun bir zamandır test ediyor. Son gelişmelere bakılırsa kullanıcılara karanlık modu kademeli olarak sunmaya başlayan arama motoru yeni seçeneği birkaç hafta içinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcısına sunacak.