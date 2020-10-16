Google Arama, Lens, ve Haritalar'daki Yenilikler Paylaşıldı

Google bu yıl içerisinde Asistan, Meet ve şirketin sunduğu diğer uygulamaların büyük bir kısmında bazı büyük değişiklikler yaptı. Şirket, perşembe günü (15.10.2020) gerçekleştirmiş olduğu "Search On" isimli etkinlikte Google Arama, Google Lens ve Google Haritalar hakkındaki yenilikleri paylaştı. Google tarafından düzenlenen etkinlikte aktarılanların içerisinde yer alan özellikler Google ürün ve hizmetlerini kullanan kişilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Google Arama, Lens ve Haritalar İçin Yapılan Yenilikler

Şirkete göre Google Arama son on yıl içerisinde en büyük sıçramalardan bir tanesini yaptı. Arama sorgularının kalitesini iyileştirmek için büyük adımlar atıldığını belirten şirketin sıraladığı yeniliklerin içerisinde gelişmiş bir soru cevaplama sistemi yer aldı. Bu özellika yrıca İngilizce yapılan hemen hemen arama sorgusunda kullanılabiliyor. Google'ın duyurduğu yeniliklerin içerisinden öne çıkan başka bir özellik ise yazım hatalarının eskisine oranla çok daha iyi tespit edilmesi ve gerçekleştirilmesi istenen arama sorgularına daha doğru bir şekilde yönlendirmesidir.

Şirket, kullanıcılara daha spesifik bilgiler sağlamak için Google Arama hizmetini çok daha iyi bir hale getiriyor. Herhangi bir konu hakkında bilgi almak istediğinizde web sitelerinde gezinmek yerine arama motoru istenilen bilgileri kullanıcılara zaten ayrı bir bölümden gösteriyordu. Şirketin düzenlediği etkinlikte paylaşılan bilgilere göre bu özellik çok daha gelişmiş bir hal alacak ve internet kullanıcıları artık bulmak istediği bilgilere direkt ulaşma imkanına sahip olacak.

Google'ın duyurduğu başka önemli bir özellik videolarla ilgili oldu. Şirkete göre yapay zeka sayesinde videolardaki en önemli anlar tespit edilecek ve kullanıcılar doğrudan videonun önemli anlarına geçebilecek. Bu özellik zaten test aşamasındaydı ancak şirketin düzenlenen etkinlikte yer verdiği ifadelere göre özelliğin bu yılın sonuna doğru internet kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniliyor. 2020 yılının sonuna doğru özellik doğru bir şekilde kullanıma sunulursa kullanıcı aramalarının %10'unda söz konusu teknolojiden yararlanılabilecek.

İnternet kullanıcılarını sevindiren başka bir gelişme, Google Asistan'ın dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak sorununa değinmesi oldu. Google Asistan mırıldanarak şarkı bulma özelliğine sahip olacak. Şarkının melodisini 10-15 saniye boyunca mırıldanan internet kullanıcıları söz konusu şarkının hangi şarkı olduğunu bulmak için Google Asistan'ın kullandığı teknolojiden faydalanabilecek.

Google Lens, internet kullanıcıları için her zaman faydalı bir araç oldu. Bitki, hayvan, araba gibi önemli unsurların tanımlanmasına yardımcı olan uygulama son zamanlarda öğrencilerin ödevlerinde de kullanılan faydalı bir araç haline gelmişti. Google Lens artık alışveriş için çok daha da kullanışlı hale getiriyor. İnternet kullanıcıları artık Chrome'un Android sürümünde veya Google uygulamasında yalnızca görsele basılı tutarak fotoğraftaki kıyafetleri bulabilecek.

Şirket, yeni tip koronavirüs salgınında insanların güvende kalmasına yardımcı olmak için Google Haritalar'ın kalabalık olan yerler hakkında kullanıcılarını uyardığı özelliği geliştiriliyor. Özellik üzerinde yapılan geliştirme işlemlerinden sonra alışverişleri planlamak gibi önemli faaliyetlerin sırasını ayarlamak daha mümkün hale gelecek ve kalabalık bölgeler artık çok daha kapsamlı bir şekilde öğrenilebilecek.

Google Haritalar'ın alacağı başka önemli bir özellik, işletmeler hakkında sunulan ayrıntılı bilgiler olacak. İnsanlar, herhangi bir kuruluşun rezervasyon gerektirip gerektirmediğini, maske takmanın zorunlu olup olmadığını, ateşin ölçülüp ölçülmediğini detaylı bir şekilde öğrenebilecek.