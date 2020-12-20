Google Arama Motoru İçin Sevindirecek Özellik Kapıda!

Google arama motorunu kullanarak bir arama gerçekleştirdiğiniz zaman önünüze gelen web sayfalarının isminin hemen altında yer alan içerik açıklamasının genişletmenin mümkün olmasının getireceği avantajları daha önce düşündünüz mü? Bu muhtemelen hemen hemen her internet kullanıcısına büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Şirket de bunun farkında olmalı ki söz konusu özellik üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Google Arama Motoruna Açıklama Genişletme mi Geliyor?

Google’da yaptığınız bir arama sonucunda listelenen web sitelerini ziyaret etmek zorunda kalmadan web sayfasının içeriği hakkında fikir sahibi olmak için meta açıklama kısmını genişletmenin size ne kadar zamandan tasarruf ettireceğini hiç düşündünüz mü? Bu özellik henüz popüler arama motorunun kullanan kişilerin tamamının kullanımına açılmamış olsa da bazı internet kullanıcılarından gelen bildirimlere göre özellik şu an test ediliyor.

Açıklama genişletme seçeneği, kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların izlenmesi üzerine de anlaşılacağı gibi, arama sonuçlarındaki web sayfa isimlerinin hemen altında yer alan açıklamaları genişletme seçeneğidir. Şirketin arama motoru normal koşullarda web sayfa açıklamalarını otomatik olarak 155 ila 160 karaktere kadar kısaltıyor. Kısaltma ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak fakat yeni gelecek olan özellikle beraber görülmeye başlanacak butona tıklandığında açıklamanın devamı da görüntülenebilecek.

Twitter kullanıcısı Jordan Long tarafından paylaşılan videoya göre bazı kişilerin arama sonuçlarındaki açıklama metninin genişletmesi ve arama motoru tarafından uygulanan karakter sınırlamasından sonra görünen 140-160 karakterlik açıklama yerine 300 karakterlik bir açıklama görmesi mümkün hale geldi. Long, özelliğin nasıl çalıştığını göstermek için bir video paylaştı.

Anyone seen this? Google testing a meta description expander in the SERP. Default displaying the regular ~150 characters and expanding to 300+ chars. pic.twitter.com/UYrR6WLf8L — Jordan Long (@JordanLongSEO) December 14, 2020

Long’un paylaşımından sonra diğer bazı sosyal medya kullanıcıları da söz konusu özelliğin test edilme aşamasında olduğunu gösteren tweetler paylaştı. Bu kullanıcılar tarafından paylaşılan videolarda da Long’un videosunda yer alan buton yer alıyordu. Paylaşılan videolara göre bu seçeneği kullanarak açıklama kısmını genişletmek için açıklamanın başında yer alan butona tıklamak yeterli oluyor.

Check this pic.twitter.com/oB3atBuOug — Hansell Rivera - SEO Managua / Nicaragua (@hanriverar) December 16, 2020

Dijital dünyanın en büyük hizmetlerini sağlamaya devam eden Google’ın bu özellikleri gerçekten kullanıcıların deneyimine açmayı planlayıp planlamadığı hakkındaki soru işaretlerini giderecek henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu özelliklerin eklenip eklenmeyeceği ve doğal olarak eklenecekse de hangi tarihte ekleneceği bilinmiyor.