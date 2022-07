Google Arama Motoru Çöktü

Google, Cuma günü yaptığı açıklamada sitelerin yayınladığı yeni sayfaların arama motorunda görünmemesine sebep olan bir indeksleme sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yani şu an Google'da herhangi bir şey aradığınızda en güncel bilgilere ulaşamıyorsunuz.

Yaşanan bu hata tüm dünyayı kapsıyor. Yarına kadar internette arama yapmak için Google'dan başka alternatifleri kullanmanız gerekebilir.

There's an ongoing issue with indexing in Google Search that's affecting a large number of sites. Sites may experience delayed indexing. We're working on identifying the root cause. Next update will be within 12 hours.