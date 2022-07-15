Google Arama Motoru Çöktü

Google, Cuma günü yaptığı açıklamada sitelerin yayınladığı yeni sayfaların arama motorunda görünmemesine sebep olan bir indeksleme sorunuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yani şu an Google'da herhangi bir şey aradığınızda en güncel bilgilere ulaşamıyorsunuz.

Yaşanan bu hata tüm dünyayı kapsıyor. Yarına kadar internette arama yapmak için Google'dan başka alternatifleri kullanmanız gerekebilir.

There's an ongoing issue with indexing in Google Search that's affecting a large number of sites. Sites may experience delayed indexing. We're working on identifying the root cause. Next update will be within 12 hours. — Google Search Central (@googlesearchc) July 15, 2022

Google'dan Açıklama Geldi!

Dünyanın en büyük arama motorunun buna benzer sorunlarla karşılaşması pek şaşırtıcı değil. Fakat dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı, saatler içinde hem firmanın milyarlarca dolar kaybetmesine hem de Google ile beraber çalışan internet sitelerinin zor duruma düşmesine sebep olabilir. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Facebook, Instagram ve Whatsapp çökme sorunları Meta şirketine milyonlarca dolarlık zarar olarak geri dönmüştü.

Google Search Central adlı Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Google Arama'da indekslemeyle ilgili devam eden ve çok sayıda siteyi etkileyen bir sorun var. Siteler, gecikmeli indeksleme sorunuyla karşılaşabilir. Kök nedenini belirlemeye çalışıyoruz. Bir sonraki güncelleme 12 saat içinde olacak." ifadelerine yer verdi.