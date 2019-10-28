Google, Arama Motorunu Daha Akıllı Hale Getiriyor

Google, ş aşırtıcı olmayan bir şekilde makine öğrenmesi yükseltme işleminin arkasında duruyor ve arama algoritmasını buna göre değiştiriyor. Şirketten bir yöneticiye göre son beş yıldaki en büyük arama algoritması değişikliği uygulanacak.

Google'ın arama analistlerinden biri olan Pandu Nayak, bu haftaki Google bloğunda “son beş yılda aramada yapılan en büyük atılım” ve "arama tarihinde yapılmış en büyük atılımlardan" şeklinde iddalı ifadelerle Google'ın daha fazla yapay zeka algoritmasına yer vereceğini dile getirdi. Güncelleme, Google Arama'nın sorgularınızı yorumlama biçimini değiştiriyor.

Nayak, arama motorunun 'den' ve 'dan' gibi ekleri kullanan doğal dili anlamadığı için arama yaparken anahtar kelimeye odaklanacağını ifade etti. Yani Google'ın yeni arama yöntemi yalnızca sorgunuzdaki anahtar kelimeleri karşınıza çıkaracak.