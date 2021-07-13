Google Arama Sonuçları Bölgeden Bölgeye Nasıl Bir Farklılık Gösteriyor?

Google arama sonuçları sunarken hangi aşamalardan geçer? Arama sorgusunu gerçekleştiren kullanıcının yaşadığı bölgenin sonuçlar üzerinde bir etkisi var mı?

Google gibi arama motorları, arama sorgularına göre kullanıcılara belirli sonuçlar sunarken belli başlı unsurları dikkate alır. Akademisyenler tarafından geliştirilen, dünyanın farklı noktalarında bir arama yapıldığında Google'ın o bölgedeki kullanıcılara nasıl arama sonuçları göstereceğine ışık tutmayı amaçlayan Search Atlas, kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük arama motorunun gösterdiği sonuçların bölgesel olarak nasıl farklılık gösterdiğini gözler önüne serdi.

Wired, Search Atlas'ın projeyi ilk olarak haziran ayında Designing Interactive Systems konferansında sunduğunu ve bunun henüz beta aşamasında olduğunu ancak projenin web sitesinde aracın ön izlemesini yayımlandığını bildirdi.

Google Arama Sonuçları Bölgesel Olarak Büyük Değişiklik Gösteriyor

Araç daha şimdiden ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Örneğin görseller bölümünde "Tanrı" kelimesini aratan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yaşayanlara Hıristiyanlıkla ilgili görüntüler gösterilirken Asya'dakilere ise Buda görüntüleri sunuluyor.

Birleşik Krallık ve Singapur'da yaşayanlar Tiananmen Meydanı ile ilgili bir arama gerçekleştirdiğinde 1989 yılında gerçekleştirilen protestolarla ilgili görüntüler gösterilirken Google'ın 2010'dan beri engelli olduğu Çin'de yapılan bir aramada meydanın turistlerle dolup taşmış görüntüler gösteriliyor.

Wired'ın paylaştığı bilgilere göre iklim değişikliği ile nasıl mücadele edileceğine ilişkin soru temelli arama sorguları da bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Örneğin Almanya'da politika çözümleri daha ön plandayken Mauritius ve Filipinler gibi ada ülkeleri, kendilerini çok daha erken etkileyebilecek sorunun endişelendirici yanını (deniz seviyesinin yükselmesi gibi) ele alan sonuçlar sıralanıyor.

Projede yer alan isimlerden biri olan Katherine Ye, Wired'a yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"İnsanlar, arama motorlarına herhangi bir insana asla soramayacağı soruları soruyor. Google gibi arama motorlarında gördüğü sonuçlar, onların davranışını ve hayatını değiştirebilir."

Katherine Ye, arama motorlarının insanların düşüncelerine nasıl yön vereceğine ilişkin gösterdiği bir örnekte aşı yaptırma ve yakınlarda yer alan restoranları işaret etti. Ye'ye göre bu aşı yaptırmakla da ilgi olabilir, yakınlardaki restoranlarla da ilgili olabilir.

Bazı bölgelerde bazı bilgilerin gizlenmesi elbette ki Google'ın insanları birtakım bilgilerden uzaklaştırma isteğinden kaynaklanmıyor. Yerel yasalar, Google'ın yerel kullanıcılara neler gösterip göstermeyeceğini belirleyen faktörlerden biri ve arama motorlarının bu nedenle herhangi bir art niyeti bulunmuyor.