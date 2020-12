Google Arama Sonuçları TikTok ve Reels Videoları Gösterebilir

Google, mobil cihazlar için Google uygulamasındaki arama sonuçlarında Instagram ve TikTok'tan kısa videolar içeren yeni bir özelliği test ediyor. Çok yakında faaliyete geçmesi beklenen değişiklik sonrasında Google arama sonuçlarında TikTok ve Reels videolarının küçük snippetlar içinde gösterilebileceği belirtildi.

Google Arama Sonuçlarında TikTok ve Reels Videoları Çıkabilir

TechCrunch'ın bildirdiğine göre teknoloji devi Google, uygulamasındaki yeni 'Kısa Videolar' özelliği testini Instagram ve TikTok'tan videoları toplu arama sonuçlarına dahil edecek şekilde genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde Google uygulamasındaki Google Keşfet bölümünde 'Kısa Videolar' özelliği getirilmişti ve test edilmeye başlanmıştı.

Şimdi ise bu özelliğe TikTok ve Instagram'daki videolar da dahil ediliyor. Arama yaptığınızda TikTok ve Instagram'da yer alan videolar da karşınıza çıkacak.

Hemen aşağıdan arama sonuçlarının nasıl göründüğüne göz atabilirsiniz.

Bir kullanıcı Kısa Videolar satırında bulunan Instagram ve TikTok videolarına tıkladığında, kullanıcının Instagram veya TikTok uygulamalarını yüklemiş olsa bile bu platformların web sürümüne yönlendirildiğini ve uygulamaya yönlendirilmediğini iddia ediyor. Test aşamasında olduğu için bu tür sorunlar normal olarak karşılanıyor.

Bir Google sözcüsü, TechCrunch'a erken aşama sınırlı özelliğin şu anda mobil cihazlarda pilot olarak kullanıldığını doğruladı. Rapora göre, kısa videolar özelliği şu anda Google uygulamasında ve web'de mobil cihazlarda sınırlı bir şekilde sunulmakta.

Sizler Google'ın arama sonuçlarında TikTok ve Instagram videoları gösterecek özelliği test etmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Google Makyaj Yapma Özelliği Aldı

Google geçtiğimiz günlerde makyaj yapma özelliğini kullanıma sunmuştu. Google tarafından arama kısmına entegre edilen özellik sayesinde sanal makyaj yapabilecek. Google tarafından sunulan yeni artırılmış gerçeklik (AR) özelliği sayesinde kullanıcılar, bir makyaj ürününü dijital ortamda satın almadan önce deneyebilecek. Şirket bu özellik için MAC Cosmetics, L’Oreal gibi firmalar ile anlaştı.

Yeni özelliği kullanabilmek için ilk olarak anlaşmalı firmaların ürünlerini Google arama motoru üzerinden aratmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından arama sonuçlarında yer alan “Try it on” isimli butona dokunmalısınız.

Try it on butonuna dokunduğunuz takdirde karşınıza artırılmış gerçeklik ekranı açılacaktır. Açılan ekran üzerinden arattığınız makyaj ürününün tonlarını yüzünüzde gerçek zamanlı olarak deneyebilirsiniz.