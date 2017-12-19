Google, Arama Sonuçlarında Mobil Versiyonlara Öncelik Verecek

Google, arama sonuçlarında sitelerin mobil versiyonlarında gösterdiği performansın kıstas alınacağını açıkladı. Her 3 kişiden 2'sinin mobil cihazlardan arama yaptığı şu dönemde, mobil web ile uyumlu tasarıma sahip siteleri öne çıkarmak isteyen Google, arama sonuçlarında bu sitelerin görünme oranlarını artıracak.

İnternet devi, aramalardaki sıralamayı belirlemek için bundan sonra sitelerin mobil versiyonlarının baz alınacağını açıkladı. Sitelerin, mobildeki entegrasyonunu ve içeriklerini dikkate alacak olan Google, sonuç sayfalarında mobil uyumlu siteleri öne çıkaracak.

Google'ın aldığı bu karar, genelde masaüstü sürümüne odaklanan site yöneticilerinin, mobil aramalarda yüksek sırada çıkmak için mobil versiyonlarına olan yatırımlarını artıracaktır. Dolayısıyla yöneticilerin, masaüstü tasarımlarıyla aynı oranda "yüksek kaliteli" içerik üretmesi ve yapısal verileri her iki versiyonda da aynı şekilde sağlamaları gerekiyor.

Google yaptığı açıklamada, “Önce Mobil” versiyonuna sahip sitelerin aramalarda yüksek sıralarda çıkacağını belirtirken, "Şu anda tarama, dizine ekleme ve sıralama sistemlerimiz sitelerin masaüstü sürümüne bakıyor ve bu sürüm, mobil arama yapan kullanıcılar için mobil sürümden çok farklı olduğunda sorunlara neden oluyor" dedi.

“Önce Mobil” uygulaması ile mobil arama sonuçlarında mobil içeriklere öncelik verileceğini ifade deden Google, "Kullanıcılar mobil cihazlar ile Google’da yaptıları aramalarda sitenin mobil versiyonunu ilk önce görecek. Biz de hayata geçirdiğimiz sistemde kullanıcıların aradıklarını en hızlı ve etkili bir şekilde bulmalarına yardımcı olacağız" değerlendirmelerini yaptı.