Google, Arama Sonuçlarını Paylaşmayı Kolaylaştırıyor

Kullanıcılarını daha fazla uygulamada tutabilmek ve paylaşımı arttırabilmek adına arama sonuçlarının paylaşımını kolaylaştırmak isteyen Google'da artık tek tıkla arama sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Google arama sorgusunu paylaşmanız için zaten bazı yollar bulunuyor. Bunlardan en klasik olanı, arama bağlantısını kopyalayıp mesajla göndermek. Ancak uzun, bozuk URL'leri görmekten hoşlanmıyorsanız o zaman Google'ın yeni özelliği hoşunuza gidecek gibi gözüküyor.

Google beta sürümünde test edilen yeni paylaşım yöntemine göre Google Aramalara hızlı paylaşım butonu geliyor. Sesli arama düğmesinin sağına bir paylaşım düğmesi yerleştiren Google, Android paylaşım menüsünü açıyor ve “search.app.goo.gl” bağlantısını istediğiniz bir uygulamayla paylaşmanıza olanak sağlıyor.

Mesajı gönderdiğiniz kişinin bağlantıyı tıkladığında gördüğü ise kullandığı cihaza göre değişiyor. Örneğin Android cihaz kullanıyorsa, Google Chrome uygulamasına götürüyor. Paylaşılır bağlantı bilgisayarda açılırsa Google Arama sonuçları sayfasına yönlendiriliyor. Şu anda Android Google Beta sürümünde olan bu özellik sayesinde aramaları paylaşmak çok daha kolay hale gelecek.

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