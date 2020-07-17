Google Aramalar'da Bir Süre Tweet Gösterilmeyecek

Google çok sayıda Twitter hesabının Bitcoin dolandırıcı saldırısına uğramasından sonra önde gelen tweet'leri Google arama sonucu sayfalarından kaldırdı. Artık Twitter kullanıcısının en son paylaştığı tweet'ler Google Aramalar'da gösterilmeyecek.

Twitter geçtiğimiz gün şirketin iç yönetim araçlarına erişim sağlayan büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. Hack olayında; Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos ve Kanye West de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter hesabı çalındı ve hesaplarda Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı.

Here's what that looks like: pic.twitter.com/cBs6pMmpEc — Five Blocks (@5blocks) July 16, 2020

Google Aramalar'da Tweet Gösterilmeyecek

Bu hack olayının üzerine Google geçici süreliğine tweet'leri arama sayfasından kaldırıldığını açıkladı. Kaldırılan tweet'ler yalnızca saldırıya uğrayan hesaplar için değil, tüm Twitter hesapları için de silinmiş oldu. Google da tweet kutusunun arama sonuçlarından tamamen çıkarıldığını onayladı.

"Twitter kutusunu Twitter'ın güvenlik sorunlarının ardından geçici olarak Arama'dan kaldırdığımızı doğrulayabiliriz. Özelliği geri yüklemeden önce dikkatli bir inceleme yapacağız"

Google'da tweet'lerin daha hızlı ve pratik görünmesini sağlayan bu özellik, belirsiz bir süreliğine yayından kaldırıldı. Artık Google'da bir Twitter hesabını aradığınızda tweet'lerini göremeyeceksiniz. Bunun için hesabın Twitter adresine girmeniz gerekiyor.