Google Aramalar'da Bir Süre Tweet Gösterilmeyecek

Google çok sayıda Twitter hesabının Bitcoin dolandırıcı saldırısına uğramasından sonra önde gelen tweet'leri Google arama sonucu sayfalarından kaldırdı. Artık Twitter kullanıcısının en son paylaştığı tweet'ler Google Aramalar'da gösterilmeyecek.

Twitter geçtiğimiz gün şirketin iç yönetim araçlarına erişim sağlayan büyük bir güvenlik ihlali yaşadı. Hack olayında; Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos ve Kanye West de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter hesabı çalındı ve hesaplarda Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı.

