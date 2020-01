Google, Aramalarda Corona Virüsü İçin SOS Uyarılarını Başlattı

Google, Corona virüsü hakkında insanların güncel bilgilere daha hızlı ulaşmasını sağlamak için SOS uyarılarını devreye aldı. Google üzerinden coronavirus veya ilişkili bir arama yapıldığında en popüler kaynaklardan en yeni bilgiler elde edilebiliyor.

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan, hızla yayılmasını sürdürerek can almaya devam eden Corona virüsü hakkında güncel bilgileree erişmek artık daha kolay. Google, 2019 Novel Coronavirus için SOS uyarısını etkinleştirdi. Koronavirüsü araması yapıldığında ilk başta En Çok Okunan Haberler altında büyük haber kaynaklarından haberler ve Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Genel Müdürü’nden tweetler gösteriliyor. Haberler ve tweetler dışında Yardım ve Bilgi altında Koronavirüs uyarı bilgileri, Koronavirüs son durumu, Koronavirüs hakkında sık sorulan sorular ve cevaplara hızlı bağlantılar listeleniyor. Ayrıca elleri sık sık yıkamak, hapşırırken veya öksürürken burnu kapatmak, yemekleri iyice pişirmek gibi Güvenlik İpuçları sunuluyor.

