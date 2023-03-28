Google Arayüzü Değişiyor: İşte Yeni Özellikler

Uzun süredir klasikleşen bir tema ve arayüz ile devam eden Google, inadını kırarak farklı tasarımlara yönelmeye karar verdi.

Google'da arama yapan kullanıcıların işlerini daha kolay hale getirecek araçlar tanıtıldı. Yeni araçlar içerisinde Perspektifler ve yapay zeka entegrasyonları dikkat çekiyor.

Google ile Doğru Habere Ulaşmak Artık Daha Kolay

Bugün Google'ın tanıttığı Perspektifler sekmesi, arama yaptığınız konuda en çok okunan haber ve blog yazılarını listeleyen bir araç olarak karşımızas çıkıyor.

Hem haber sitelerinden hem de sosyal medyadaki içerikleri otomatik olarak bünyesinde toplayacak olan Perspektifler, kullanıcılara için daha iyi bir haber okuma deneyimi vadediyor.

Bu tasarım, haberler söz konusu olduğunda Twitter'daki popüler paylaşımlar için kullanılıyordu. Ancak Perspektifler ile birlikte tüm sosyal medya ve haber sitelerinin katıldığı daha gelişmiş bir tasarım sunulacak.

Ayrıca paylaşılan blog yazısında "Bu sonuç hakkında" özelliğine de yer verildi. Google'ın son yıllarda yaptığı doğru arama sonuçları listeleme politikasına uygun olarak geliştirilen özellik, kullanıcıların sayfa açıklamaları ve yazar hakkında bilgi almasına yardımcı oluyor.

Bu kapsamda arama sonucunun hemen sol köşesinde yer alan üç nokta simgesine tıklayarak arama sonucunuzda çıkan site hakkında doğru bilgiler alabilirsiniz.