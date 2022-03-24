Google Artık Play Store Harici Ödemelere İzin Veriyor

Google ve Spotify, Android kullanıcılarına müzik hizmeti Spotify'da Google Play Ödeme Sistemi dışında bir ödeme yöntemiyle ödeme yapma seçeneği sunan türünün ilk örneği ortaklığı duyurdu.

Spotify'ı Google Play Store'dan indiren kullanıcılar, yakında Google'ın faturalandırma sistemiyle veya Spotify'ın ödeme yöntemiyle ödeme yapma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, Google'ın uygulama içi satın alımlar dışında üçüncü parti bir ödeme yöntemine ilk kez izin vermesi ve yıllardır iş yapma biçiminde yapmış olduğu büyük bir değişikliği işaret ediyor. Şirket şu ana dek Play Store'daki ödemeler üzerinden genellikle %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyordu.

Spotify ile yapılan bu ortaklık, Play Store'da çok daha geniş bir üçüncü parti faturalandırma kullanılabilirliğinin habercisi olabileceğinden Android kullanıcıları için de iyi bir haber. Aslında Google, geliştiricilere bir blog gönderisinde bu durumdan bahsetmişti.

Google ve Spotify Birlikteliklerini Resmî Olarak Duyurdu

Google'ın kullanıcı seçimli faturalandırmayı test etmeye yönelik yeni programı, az sayıda katılımcı uygulamanın Google Play'in faturalandırmasının yanında ek bir faturalandırma seçeneği sunmasına olanak tanıyacak. Spotify, Google'ın bu projesindeki ilk resmî ortağı olmuş oldu. Google Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat blog yazısında "Bu şirketimiz için önemli bir dönüm noktası." dedi.

Bu arada birlikteliklerini duyuran bir basın açıklaması yapan Spotify, yeni faturalandırma deneyimini dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde kullanıma sunmak için Google'ın mühendislik ekibiyle birlikte çalıştığını söyledi.

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