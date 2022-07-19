Google Artık Uygulama İçi Alternatif Ödeme Sistemlerine İzin Veriyor

Google, uygulama geliştiricilerinin, şirketin Avrupa'daki yerel Google Play faturalandırma sistemi yerine rakip ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermek için kurallarını güncelliyor. Salı günü bir blog gönderisinde duyurulan değişiklik, Google'ın, teknoloji devlerinin adil ve eşit şartlarda faaliyet göstermesini talep edecek gelen AB teknoloji yasalarına uymasını sağlamasına yardımcı olacak.

Geçmişte, uygulama geliştiricileri Google Play'in faturalandırma sistemini kullanmak zorundayken, artık yalnızca AB'de alternatif bir sistem kullanabilirler. Bu seçeneği tercih eden geliştiriciler, Google'a ödenen hizmet ücretlerinde %3'lük bir azalma görecek ve şirketin tahminlerine göre geliştirici ücretlerinin çoğunluğunu yaklaşık %12'ye düşürecek.

Alternatif Ödeme Sistemleri Oyunlara de Gelecek

Kurallar şimdilik yalnızca oyun dışı uygulamalar için geçerli olacak ancak Google, politikayı oyunları da içerecek şekilde genişletmeyi umuyor.

Google'ın politika değişikliği, Avrupa'da büyük ve küçük teknoloji platformlarının nasıl çalışması gerektiğini yönetecek yeni dijital yasalar paketinin tanıtılmasıyla başladı. Muhtemelen teknoloji devleri tarafından, bu yıl içinde yasaların yürürlüğe girmesinden önce politikalarının düzenli olmasını sağlamak için yapılan birkaç değişiklikten ilki olacak.

Paket iki mevzuattan oluşuyor: İnternet kullanıcılarının haklarını koruyan Dijital Hizmetler Yasası ve dijital alanda adil ve açık rekabet yaratmak için tasarlanmış Dijital Piyasalar Yasası. Bu iki yasa birlikte, sosyal medya ve çevrimiçi pazar yerleri dâhil olmak üzere tüm dijital hizmetler için bir dizi yeni kural öneriyor. Bunlara uymayan büyük teknoloji şirketleri, yıllık küresel gelirlerinin %10'una kadar cezalandırılabilecek.

Bu kararların oyun ve uygulama fiyatlarına herhangi bir etkisinin olup olmayacağını şimdilik bilmek güç ancak Google'ın uygulayabileceği komisyonlar, ürünlerin fiyatlarını da etkileyebilir.