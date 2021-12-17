Google Yeni Artırılmış Gerçeklik Cihazı Üzerinde Çalışıyor

Google yeni artırılmış gerçeklik cihazı ve işletim sistemi geliştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, tecrübeli bir ismi ekibine dahil etti. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Google Artırılmış Gerçeklik Cihazı Geliştiriyor

ABD merkezli yazılım devi Google, modern artırılmış gerçeklik (AR) araştırmaları ve cihazları konusunda çok önemli şirketlerden bir tanesiydi fakat bir süre sonra bu alana yatırım gerçekleştirmedi. Görünüşe göre şirket, AR alanında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Ars Technica'da yer alan habere göre işletim sistemi mühendisliği direktörü Mark Lucovsky, yazılım devi Google'da işe başladı. Lucovsky, daha önce Meta için karma gerçeklik projesi üzerinde çalışmıştı. Deneyimli isim Lucovsky, Meta'dan önce Microsoft'ta Windows NT işletim sistemi projesinde yer almıştı.

Mark Lucovsky, yazılım devinde işe başlaması ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Lucovsky, yaptığı açıklamada, şirketteki rolünün artırılmış gerçeklik için işletim sistemi ekibine liderlik etmek olduğunu söyledi.

Lucovsky ayrıca AR alanı ile ilgili bazı iş ilanlarının listesinin yer aldığı bir bağlantı paylaştı. Paylaşılan liste, Google'ın bu alanda ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İş ilanlardan bir tanesinde ekibin AR ürünlerindeki donanımı kontrol eden ve yöneten yazılım bileşenlerini oluşturduğu ifadesi yer alıyor.

Google tarafından açılan iş ilanlarında yeni işe alınan kişilerin yenilikçi bir AR cihazı üzerinde çalışacağı belirtildi. Google'ın mobil cihazlar aracılığıyla milyarlarca insan için sürükleyici bilgi işlemi erişebilir hale getirmeye odaklandığı ifade edildi.

Şirketteki AR alanı ile ilgili açık pozisyonların büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat bazıları Google'ın 2020 yılında satın aldığı Kanadalı akıllı gözlük üreticisi North'un genel merkezi olan Waterloo'da bulunuyor.

AR alanına Meta ve Apple gibi birçok şirket çok büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor fakat AR cihazlarının tüketiciler tarafından benimsenmesine ve yaygın hale gelmesine daha uzun yıllar var.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google'ın yeni artırılmış gerçeklik cihazı ve işletim sistemi geliştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yazılım devinin yeni cihazı başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.