Google'ın Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü, Bileklik Veya Yüzükle Kontrol Edebilecek

Artırılmış gerçeklik gözlükleri genellikle yana monte edilmiş bir dokunmatik yüzeyle kontrol ediliyordu ancak Google bunu kendi cihazı için değiştirmeyi planlıyor gibi görünüyor.

9to5Google'a göre şirketin Google Glass'ı kontrol etmek için iki yeni yöntemi var. Konuya yakın kaynaklar, Google'ın I/O 2022 etkinliği sırasında kısaca gösterdiği artırılmış gerçeklik gözlüklerini kontrol etmenin bir biçimi olarak bir bileklik veya yüzük kullanmakla ilgilendiğini söyledi.

Google, şimdilik bileklikten başlayarak bunu potansiyel bir seçenek olarak araştırıyor ve kullanıcılara artırılmış gerçeklik çerçevelerini kontrol etmek için bu tip ekstra aksesuarlar aracılığıyla kaydırma ve dokunma imkânı tanıyacak. Bileklik ayrıca siz onu kullandıkça geri bildirim olarak titreşim de sağlayacak.

Google, Bileklik ve Yüzük Prototipleri Üzerinde Çalışıyor

Google'ın diğer alternatifi ise gözlüğün kontrolü için Apple'ın da üzerinde çalıştığı şekilde bir yüzük tasarlamak. Google'ın geliştirme projesinde kullandığı prototipin şimdiye dek iyi sonuçlar verdiği söyleniyor.

Google, artırılmış gerçeklik gözlüklerini I/O 2022 etkinliğinde tanıttığında bu tip bir teknolojinin pazarda ne gibi öneme ve yere sahip olduğunu gözler önüne serdi. Gözlükler, entegre olarak çalışacağı canlı çeviri uygulamaları ve Google Asistan ile oldukça "akıllı" özelliklere sahip.

Peki sizin Google'ın artırılmış gerçeklik gözlüklerinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.