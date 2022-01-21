Google’ın Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü 2024’te Tanıtılabilir

Teknoloji alanındaki büyük firmalar bir süredir artırılmış gerçeklik dünyasıyla ilgili büyük yatırımlarda bulunuyor. Sektörün önde gelen isimlerinden olan Google’da geçtiğimiz aylarda artırılmış gerçeklik gözlüğü fikri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Metaverse evreninin giderek popüler olmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Google’ın bu yeni gözlüğünün 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.

İlk olarak 2012 yılında artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalışmaya başlayan şirket, Google Glass gözlüğü ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu akıllı gözlük beklenen ilgiyi ne yazık ki görmedi ve Google 2015 yılında bu projeyi sonlandırmıştı.

Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü: Project Irıs

Günümüzde teknolojide yaşanan gelişmeler ve özellikle Metaverse’in giderek artan popülerliği şirketi tekrar harekete geçirdi. Şirket, sanal dünya için büyük önem taşıyan bu artırılmış gerçeklik gözlüğünü oyunun büyük bir parçası haline getirmeyi planlıyor.

Edinilen bilgilere göre Google’ın 2024 yılında tanıtmayı planladığı bu gözlüğün adı Project Iris. Bu artırılmış gerçeklik gözlüğü, gücünü Google tarafından üretilen özel bir işlemciden alacak. Tahminler, geçtiğimiz yıl tanıtılan Google Pixel 6 ailesinde kullanılan yeni işlemci Tensor’un geliştirilmiş bir versiyonu olabileceği yönünde.

Toplamda 300 kişinin çalıştığı Project Iris, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş bir versiyonuna da kullanacak.