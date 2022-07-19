Google Artırılmış Gerçeklik Gözlüklerini Test Edecek

Google, geçtiğimiz Mayıs 2022 I/O konferansında yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlükleri için erken bir prototip tanıtmıştı. O günden beri artırılmış gerçeklik gözlükleri hakkında kayda değer bir ilerleme gösteren Google, gerçek dünya testleri için neredeyse tamamen hazır. Gözlüğün testlerine önümüzdeki ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Google Artırılmış Gerçeklik Departmanı Müdürü Juston Payne bir blog yazısında, "Gerçek dünya testleri, bu cihazların insanlara günlük yaşamlarında nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamamızı sağlayacak." dedi.

İşte Google'ın Yeni Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Prototip Videosu

Özellikle anında çeviri ve altyazı imkanıyla öne çıkan yeni gözlüğün dünya çapında çoğu insan tarafından kullanılabileceği düşünülüyor. Bunun dışında yeni gözlükte navigasyon, hava durumu ve trafik yoğunluğu gibi gerçek dünyadan veriler de anlık olarak takip edilebilecek.

Test şimdilik yalnızca birkaç düzine insanla sınırlı tutulacak. Prototipin içinde kameralar, mikrofonlar ve sensörler bulunuyor. Bu sayede dış dünyayı tanıma kabiliyetine sahip olacak olan Google artırılmış gerçeklik gözlükleri, kullanıcıya çok daha iyi bir deneyim sunacak. Yeni modelde sesli ve görsel algılamayı geliştiren teknoloji devi, yıllar önce çıkardıkları Google Glass'ın başarısızlıklarından büyük dersler almış gibi görünüyor.

Gözlüklerdeki kameralar görüntü verilerini kullansa da fotoğraf ve video çekimine izin vermeyecek. Böylece plakalar ve yüzlerin kaydedilmesinden kaynaklanabilecek olası hukuksal durumlardan sıyrılmak isteyen Google, kullanıcılardan bazı özellikleri çalmaktan çekinmiyor. Google bile yazılımların daha iyi geliştirmek için depoladığı görüntüleri 30 gün içinde sunucularından silecek.