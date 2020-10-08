Google Arts & Culture İçin Yapay Zeka Destekli Filtreler Geldi

Dijital ortamda insanlara sunduğu ürün ve hizmetlerle tanınan Google, selfie için inanılmaz eğlenceli AR filtreleri sunan Snapchat'in önüne geçecek filtreler getirdi. Google Art & Culture için getirilen yapay zeka destekli filtreler, ön kamera ile fotoğraf çeken kullanıcıların eğlenceli fotoğraflar elde etmesine yardımcı olması amaçlanıyor. İşte Google'ın uygulaması için getirilen yapay zeka destekli filtreler ile ilgili kullanıcıların merak ettiği tüm ayrıntılar!

Google Arts & Culture İçin Eğlenceli Filtreler

Dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Google, blogunda paylaştığı bir yazıda, Google Arts & Culture için getirilecek olan yapay zeka destekli yeni filtrelerin kullanıma sunulduğu duyuruldu. Kullanıcıların sanata olan bağlılığını devam ettirmesine yardımcı olan filtreler sunan şirket, yeni tip koronavirüsten ötürü müze ziyaretlerinin yapılamadığındaninsanlara sanat eserleri sunmanın yeni yollarını bulmuş gibi görünüyor.

Google, filtrelerin geliştirilme amacından bahsettiği blog yazısında, insanların içerisinde bulunduğumuz zorlu dönemde insanları sanatla buluşturmaya devam etmek olduğunu söyledi. AR filtreleri aynı zamanda kullanıcılara tarihin çeşitli dönemlerindeki önemli isimlere çevirme imkanı sunuyor. Google'ın uygulamasını kullanan kişiler, yeni filtreleri kullanarak kendini tarihin belirli bir döneminde yer almış önemli isimlere dönüştürme olanağına sahip oluyor.

Google'ın uygulamasına getirilen yapay zeka destekli filtrelerin içerisinde Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un efsanevi otoportresi de bulunuyor. Ünlü Vincent Van Gogh'un filtresi, mavi ve sarı renkleri ile çizilmiş halinizi görüntülemenize imkan veriyor. Birbirinden çeşitli sanat eseri filtrelerin bulunduğu uygulamanın kullanıcı açısından da oldukça güvenli olduğunu söylemek mümkündür çünkü uygulamaya yüklenen fotoğraflar Google'ın sunucularına değil cihazınıza depolanıyor.

Uygulama içerisinde artırılmış gerçeklik filtrelerini kullanmak için biraz beklemek gerekebiliyor. Uygulama, filtre hazır olana kadar sizi siyah bir ekranla baş başa bırakıyor ancak filtrelerin uygulanabilmesi için gerekli olan bekleme süresi oldukça kısa görünüyor. Peki, siz yeni filtreler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni filtreler ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.