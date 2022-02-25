Google, Çalışanları İçin Getirdiği Aşı Zorunluluğunu Kaldırdı

İlk olarak 2019 yılında başlayan ve daha sonra kademeli olarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, halen etkilerini gösteriyor. Tüm dünyada milyonlarca ölüme neden olan salgınla ilgili yapılacak en iyi şey ise aşı olmak. Teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda uzaktan çalışmanın ardından ofise dönen çalışanları için aşı olma zorunluluğu getirmişti. Google’ın yanı sıra Facebook ve Lyft gibi şirketler de çalışanlarından aşı yaptırmalarını istemişti.

Google, ofis çalışanlarına şirketin koronavirüs aşılama politikasına uymamaları halinde maaşlarını kaybedebileceklerini ve en sonunda işten çıkarılabileceklerini söylemişti.

Google, Aşı Zorunluluğunu Kaldırdı

Google’ın o dönem aldığı aşı zorunluluğu kararı bazı kesimler tarafından tepki çekmişti. Şirket, vaka sayılarında düşüş yaşanmasının ardından koronavirüs tedbirlerinde esnetmeye gitmek kararı aldı. Şirket, artık ofise dönen çalışanları için aşı zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı.

Diğer yandan Google çalışanları, pandemiden önce sahip oldukları diğer ayrıcalıklarına da tekrar erişebilecek.

Google çalışanları, pandemiden önce kaya tırmanışı, voleybol sahaları, gurme yemek kafeteryaları ve şekerleme bölmeleri gibi avantajlara sahiplerdi. Pandemi sürecinde kısıtlama getirilen tüm bu imkanlar, tekrar çalışanların kullanımına açıldı.

Test ve Maske Zorunlu

Ancak her ne kadar Google kurallarda bazı esnemeler gösterse de aşısız çalışanların ofise giderken test ve maske takma zorunluluğunun devam edeceğini belirtti.

ABD'li teknoloji devi, ayrıca çalışma koşullarını da tamamen değiştireceğini ve pandemi öncesine dönmeyeceğini belirtti. Şirket, çalışanların haftada sadece birkaç gün ofiste olacağı hibrit modelini hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.