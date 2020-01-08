Google Asistan 500 Milyon Kullanıcıya Erişti

CES 2020 sırasında duyurusu yapılan önemli gelişmelerden birisi de Google Asistan tarafında geldi. İşte yeni gelişmeler!

500 Milyon Kullanıcı

Özellikle nesnelerin interneti ile birlikte hayatımıza sıkı bir şekilde bağlanmaya başlayan akıllı asistanlar, ilerleyen zamanlarda yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelebilir. Nitekim popülerlikleri de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son açıklamalara göre Google Asistan, 500 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Bu kilometre taşının duyurusunu yapan Google, kullanıcıları memnun edecek bazı önemli çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Üç Yeni Özellik

Bunlardan ilki zamanlanmış işlemler olarak adlandırılıyor. Adından da anlayabileceğiniz gibi akıllı asistanın belirlenmiş saatlerde bir şeyler yapmasını isteyebileceksiniz. Örneğin "Hey Google, saat altıda klimayı aç." gibi talimatlar vermeniz mümkün olacak. Google son zamanlarda Home uygulamasına klimadan hava ünitesine kadar yirmiye kadar yeni cihaz ekledi.

Bir diğer özellik ise ev notları olarak geçiyor. Bu özellik temel olarak akıllı ekranlar ile kısıtlı. Nasıl çalışacağını merak ediyorsanız anlatalım. Örneği köpeğinizi beslediniz ve eşinize bunu haber vermek istiyorsunuz. Burada "Hey Google, köpeğimi beslediğimi söyleyen bir not bırak." demeniz yeterli oluyor.

Üçüncü özellik ise hızlı arama olarak adlandırılmakta. Bunda da yine adından anlayabileceğiniz gibi ev halkı kişilerini akıllı asistan aracılığı ile çabuk bir şekilde arayabilmeniz mümkün.

Etkileşimi Zirveye Taşıyacak

Google yaptığı açıklamaların devamında kullanıcıların kişisel asistanları ile etkileşimini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bunu uygulamanın en önemli yollarından birisi konuşma dilleri üzerinde çalışmalar yapmak. Sonuç olarak şirket uzun biçimli içeriği daha doğal bir şekilde okuyabilecek yeni bir özellik başlattı.

Kullanıcılar "Hey Google, bu sayfayı oku." ya da "Hey Google, oku." diyerek bu özelliği kullanabilecekler. Bu özelliklerin Türkçe dilinde yayınlanması bir miktar zaman alabilir.