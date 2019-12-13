Google Asistan'a Tercüman Modu Geldi! Türkçe Desteği de Var

Google'ın sesli asistanına yepyeni bir özellik geldi. Google Asistan anlık olarak çeviri yapabilecek. Google Asistan'ın yeni özelliği duyuruldu. Tercüman modu hayat kurtaracak.

Google Asistan Artık Anlık Çeviri Yapabiliyor!

Google, sesli asistanına yeni özellik getirdiğini açıkladı. Artık Google Asistan'dan, farklı dil konuşan birisiyle sohbetinizi çevirmesini isteyebilirsiniz. Daha önce Google Home cihazlarında yer alan tercüman modu en sonunda Android ve iOS cihazlara da geldi. “Hey Google, İspanyolca konuşmama yardım et" veya "İspanyolca tercümanım ol" dediğinizde Google anlık olarak konuşmalarınızı çevirecek.

Tercüman modu 44 dilde çalışmakta. Bu diler şu şekilde:

Arapça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, İngilizce, Filipince (Tagalog), Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Hintçe, Macarca, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Mandarin Çincesi, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca.

Hemen aşağıdan özelliğin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

Tercüman modu şu anda tüm Android ve iOS cihazlarda kullanılabilmekte. Yeni çeviri özelliği sayesinde yurt dışında dil sorunu yaşayan vatandaşlar dertlerini karşıdaki kişiye kolayca anlatabilecek.