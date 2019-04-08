Google Asistan da Artık Reklam Gösterecek

Google’ın ilk olarak 2016 yılında duyurduğu dijital asistanı Google Asistan; akıllı telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde ve daha birçok cihazda kullanılıyor. Kullanım alanı her geçen gün daha da genişleyen Google Asistan, artık reklam gösterimlerine de başlıyor.

Türkçe dil desteğine de sahip olan Google Asistan, artık sorduğunuz sorulara yanıt verirken araya reklamlar da alacak. Örneğin Google’ın dijital asistanı üzerinden otel ararken, rezervasyon yapmanız için size otel önerileri sunan reklamlarla karşılaşabilirsiniz.

Google Asistan’da reklam gösterimi Google için kazançlı bir uygulama olacak gibi görünüyor ancak dijital asistanı reklamsız şekilde kullanmaya alışan kullanıcılar açısından bu durum biraz can sıkıcı olabilir.

Yeni reklam sisteminde reklamların kapatılması opsiyonunun kullanıcılara sunulup sunulmayacağı, kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Google getireceği yeni reklam sistemini bir süredir test ediyor ancak reklamların gösterimine tam olarak ne zaman başlanacağı şimdilik bilinmiyor.