Google Asistan, Daha Doğal Yeni Ses Seçeneklerine Kavuşacak

Android cihazlarda ve Google Home'da kullanılabilen Google Asistan, günlük basit işlerinizi düzene koymak ve kolayca halletmek için uygun bir sesli asistan olabilir. Google, Home kullanıcıları için yeni seslendirme seçeneklerinin ekleneceğini ve Asistan'ın daha doğal bir konuşma tonuna sahip olacağını açıkladı.

Google Home kullanıcılarının farklı Asistan seslendirmelerine de erişebilmelerini isteyen Google, bunun üzerinde çalıştığını ve ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulacağını belirtti. Yeni seslendirmelerle birlikte Asistan'ın hiç olmadığı kadar doğal bir konuşma tarzına sahip olacağını belirten Google, bunun Home kullanıcıları için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Yeni ses seçenekleri Almanca, Fransızca, Hollandaca, Norveççe, İtalyanca, Korece, Japonca, İngilizce, İngiliz İngilizcesi ve Hindistan İngilizcesi dillerinde aktif olacak. Google'ın listesinde Türkçe dilini görmediğimizi üzülerek belirtiyoruz. Bu ülkeler dışında Amerika'da bulunan kullanıcılar, zaten tam on bir farklı ses arasından seçim yapma imkanına sahiplerdi.

Google Home için düzenlenen bu geliştirmelerin Android platformuna sıçrama ihtimalinin bulunup bulunmadığı, şu an için bilinmiyor. Ancak Android kullanıcılarının çok daha fazla sayıda olduğunu düşünürsek, benzer bir durumun Android platformu için de düzenleceğini söyleyebiliriz.