Google Asistan'daki Hata Telefon Bataryasını Öldürüyor

Google Asistan'da bazı Android telefon - tablet kullanıcılarında görülen ve bataryanın ölmesinden kalıcı ekran hasarına kadar çeşitli sorunlar oluşturan bir hata keşfedildi.

Android telefonlarda sesli asistan olarak kullanılabilen ve 'Hey Google' dedikten sonra ekranı açık hale getiren Google Asistan, kalıcı ekran sorunları oluşturabiliyor. 'Hey Google' komutunu duyduktan sonra ekranı kapatmayan ve sürekli hazırda bekleyen uygulama, Android sisteminde bataryayı çabucak bitiriyor.

Bu, aynı sesli komut kullanılarak etkinleştirilen diğer cihazlara (Google Home gibi) sahip kişiler için geçerli bir durum. Google forumlarında tartışılan soruna karşı henüz çözüm sunulmamışken, hata yüzünden pil ömrünün kısaldığı ifade edildi. Ayrıca Google Asistan'ın cihazın kilidini açık bırakmasından dolayı potansiyel güvenlik riski taşıdığı da aktarıldı.

Aynı sorun Eylül ayından bu yana Google destek forumlarında düzenli aralıklarla şikayet ediliyor. OnePlus 6T sahibi Google Asistanı uyandırdıktan sonra cihazının yüzde 1 pil kalana kadar açık kaldığını söylüyor. Ancak yaşanan bu sorunun Google Pixel ve Google Home cihazlarında etkili olduğunu hatırlatalım.

Google Asistan Hatasına Ne Yapılmalı?

Google'dan hala açıklama gelmemiş olsa da, Android güncellemeleri takip etmenizi öneriyoruz. (Özellikle Google Assistant’a sahip başka cihazlara sahipseniz.) Ekranınız açık kalıyorsa, manuel olarak kapatmayı ihmal etmeyin.