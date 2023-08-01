Google Asistan'a Dev Yapay Zeka Güncellemesi Geliyor
Bir süredir testlerini gerçekleştiren Google, nihayet beklenen yapay zekâ güncellemesini Asistan'a getiriyor. İşte detaylar!
Yapay zekâ hayatımızda giderek daha önemli bir rol oynuyor, öyle ki uygulamalarda, tarayıcılarda, sosyal medya platformlarında ve şimdi de sanal asistanlarda kendine yer buluyor.
Axios'a göre Google, en son büyük dil modeli (LLM) teknolojisini kullanarak Google Asistan'ı güncelleme planlarını dâhili olarak duyurdu. Şu anda Google'ın bir yapay zekâ deneyi olan Bard, Google'ın en gelişmiş LLM'si olan PaLM 2 tarafından destekleniyor ve bu da teknoloji devinin sanal asistanı için benzer bir teknolojiyi benimseyebileceğini gösteriyor.
Axios tarafından paylaşılan şirket içi e-posta, şirketin Google Asistan'ın mobil versiyonundan başlayarak güncelleme üzerinde çalışmaya başladığını ortaya koyuyor.
Yapay Zeka Özellikleriyle Yepyeni Google Asistan Deneyimi
Bu güncelleme, potansiyel olarak Google Asistan'ın çalışma şeklini değiştirerek kullanıcılar, geliştiriciler ve Google'ın kendi ekibi için yeni olanaklar sunacak.
E-postaya göre Google, "üretken yapay zekânın insanların hayatlarını dönüştürme konusundaki derin potansiyelini gördü ve en son LLM teknolojisi ile güçlendirilmiş bir Asistan'ın neye benzeyeceğini keşfetmek için bu durumu büyük bir fırsat olarak görüyor.
Google, Bard'ı Kullananları Dikkatli Olmaları Konusunda Uyarıyor!
Google, ChatGPT ve Bing ile rekabet eden sohbet botu Bard hakkında kullanıcıları bir kez daha uyardı. Şirket, kullanıcılara Google Arama'yı kullanarak Bard'ın yanıtlarının doğruluğunu teyit etmelerini tavsiye ediyor.
Google Asistan dünya çapında 500 milyondan fazla aylık kullanıcıya sahip olmasına rağmen son zamanlarda büyük bir güncelleme almadı ancak bu yeni yapay zekâ güncellemesi Asistan'ı önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.
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