Google Asistan'a Dev Yapay Zeka Güncellemesi Geliyor

Yapay zekâ hayatımızda giderek daha önemli bir rol oynuyor, öyle ki uygulamalarda, tarayıcılarda, sosyal medya platformlarında ve şimdi de sanal asistanlarda kendine yer buluyor.

Axios'a göre Google, en son büyük dil modeli (LLM) teknolojisini kullanarak Google Asistan'ı güncelleme planlarını dâhili olarak duyurdu. Şu anda Google'ın bir yapay zekâ deneyi olan Bard, Google'ın en gelişmiş LLM'si olan PaLM 2 tarafından destekleniyor ve bu da teknoloji devinin sanal asistanı için benzer bir teknolojiyi benimseyebileceğini gösteriyor.

Axios tarafından paylaşılan şirket içi e-posta, şirketin Google Asistan'ın mobil versiyonundan başlayarak güncelleme üzerinde çalışmaya başladığını ortaya koyuyor.

Yapay Zeka Özellikleriyle Yepyeni Google Asistan Deneyimi

Bu güncelleme, potansiyel olarak Google Asistan'ın çalışma şeklini değiştirerek kullanıcılar, geliştiriciler ve Google'ın kendi ekibi için yeni olanaklar sunacak.

E-postaya göre Google, "üretken yapay zekânın insanların hayatlarını dönüştürme konusundaki derin potansiyelini gördü ve en son LLM teknolojisi ile güçlendirilmiş bir Asistan'ın neye benzeyeceğini keşfetmek için bu durumu büyük bir fırsat olarak görüyor.

Google Asistan dünya çapında 500 milyondan fazla aylık kullanıcıya sahip olmasına rağmen son zamanlarda büyük bir güncelleme almadı ancak bu yeni yapay zekâ güncellemesi Asistan'ı önemli ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.