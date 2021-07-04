Google Asistan Sizi Gizlice Dinliyor: Google İtiraf Etti

Google'ın son açıklamasına göre, Google Asistan dinliyor. Google Asistan'ın "Hey Google" özel kelimesi tarafından tetiklenmese bile kullanıcı sesini kaydettiği bildirildi. Google çalışanlarının, kullanıcılar ve Google Asistan arasındaki konuşmaların kayıtlarını dinlediği ifade edildi.

Bildiğiniz üzere Google Asistan, kişisel asistan olarak görev yapan popüler bir hizmettir. Kullanmak için Google Asistan'ınıza bir komut vermeniz yeterlidir, tüm yanıtlar ve çözümlerle birlikte her zaman hazır olacaktır.

Google Asistan hizmetini kullanmak için kullanıcıların “Hey Google” demesi ve ardından sorularını yöneltmesi gerekir. Ancak kullanımda değilken de konuşmalarımızı dinlemesi mümkün mü? Aslında böyle olması gerekmiyor, ama Google bunu söylemekten çekinmiyor.

Bekleme moduna giren Google Asistan dinliyor

Son raporlara göre Google, Google Asistan'ın "Hey Google" demeden kullanıcılarının sesli konuşmalarını kaydettiğini itiraf etti. 2019'da Google, çalışanlarının ara sıra kullanıcılar ve Google Asistan arasındaki konuşmaları dinlediğini doğruladı.

"Konuşmaları inceleme süreci sırasında verileri korumak için bir dizi önlem alıyoruz. Ancak ses parçaları hiçbir zaman herhangi bir kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmez ve dil uzmanları yalnızca kullanıcılardan gelen küçük bir dizi sorguyu (tüm kullanıcı ses parçasının yaklaşık yüzde 0,2'si) dinler" dedi.

Hindistan Bilgi Teknolojileri Parlamento Daimi Komitesinin hazırladığı bir rapora göre Google, bunun kötü veya ürkütücü bir şekilde yapılmadığını söylüyor. Teknoloji devi, kullanıcılara, personelin hassas konuşmalarımızı dinlemediğini garanti ediyor ve şirket çalışanlarının yalnızca sesin sınırlı bölümlerine erişime sahip olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Yine de konuşmalarımızın hassas olup olmadığına ve konuşma tanıma teknolojisini geliştirmek için hangi konuşmaların kullanıldığına kim karar veriyor?

Arama motoru devi tarafından yapılan açıklamada sessiz kalma tercih edildi. Google, "Bu kapalı bir duruşma olduğu için isimsiz kaynaklara dayanan hikayeler hakkında yorum yapamayız, ancak Asistan'ın nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilecek tüm ayrıntıları paylaşıyoruz" dedi.

Google verdiği demeçte, Google Asistan'ın bir kullanıcı tarafından etkinleştirilene kadar bekleme modunda kaldığını ifade etti. "Bekleme modunda, cihaz bir etkinleştirmeyi algılamak için kısa ses parçacıklarını birkaç saniye işler. Etkinleştirme algılanmazsa bu ses parçacıkları Google'a gönderilmez veya kaydedilmez" şeklinde konuştu.

Ayrıca Google'a göre Asistan uyanma kelimesini algıladığında, isteğinizi doğru zamanda yakalamak için birkaç saniye boyunca kayıt yapabilir.