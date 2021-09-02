Google Asistan Hızlı İfadeler ile Güncellenecek

Google uygulamasının v12.22.5 sürümünün kaynak kodlarında ortaya çıkan yeni bir detaya göre, Google Asistan Hızlı İfadeler özelliği ile güncellenmeye hazırlanıyor. Peki Hızlı İfadeler tam olarak nedir ve kullanıcılara ne gibi olanaklar tanıyacak?

Google Asistan Hızlı İfadeler Nedir?

Kısa bir şekilde açıklayacak olursak Hızlı İfadeler, Google'ı uyandırmak için kişiselleştirilmiş komutları kullanabilmenize olanak sunacak. Şu anda Google Asistan'ı uyandırmak için "Hey Google" komutunu kullanıyoruz ancak bu özellikle birlikte kullanıcılar, kendi komutlarını tanımlayarak atama yapabilecek.

Aslında guacamole kod adı ile bilinen bu özellik, sınırlı sayıda kullanıcıda yılın ikinci çeyreğinden bu yana test ediliyordu. Öte taraftan ilerleyen dönemlerde herkese açık bir şekilde kullanıma sunulması planlanıyor gibi gözüküyor. Yine de elimizde kesin bir tarihin olmadığını hatırlatmak isteriz.

Google uygulamasının son güncellemesi, aynı zamanda dinamik kısayollar özelliğini de içeriyor. Bu özellikte ise Asistan, uygulama kullanımınızı inceleyerek bunu bir bağlam şeklinde algılamaya ve sizin için özelleştirilmiş proaktif kısayollar sunmaya çalışacak.

Söz konusu iki özelliğin birbirleri ile yakın tarihlerde kullanıma sunulması beklenirken, Android 12 ile kısıtlı kalması bekleniyor. Ayrıca bu yıl içerisinde kullanıma sunulacak dikkat çeken özelliklerden birisi de sesli komut ile cihazınızı kapatmak olacak.

Peki siz Google Asistan için sunulacak bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Asistan başka hangi özelliklere kavuşmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.