Google Asistan için Hızlı İfadeler Kullanıma Sunuldu

Google tarafından kısa bir süre önce duyurulan Hızlı İfadeler, sanal asistanı kontrol etmek ve elde edilen deneyimi geliştirmek için bazı yeni yollar sunuyor. Bu kapsamda Google Asistan, Hızlı İfadeler özelliği ile güncellenmeye başladı. Peki yeni güncelleme kullanıcılara ne gibi yenilikler sunacak?

Google Asistan Hızlı İfadeler Özelliği Nedir?

Temel olarak tanımlamamız gerekirse Hızlı İfadeler, "Ok Google" ya da "Hey Google" ifadelerini kullanmadan sanal asistanla sesli etkileşim kurabilmenize olanak sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendi komutlarını etkileşim cümlesi olarak belirleyebiliyor.

Ayrıca Pixel 3 XL üzerinde görüldüğü üzere bu özelliği çeşitli senaryolarda da kullanabiliyorsunuz: Örneğin bir telefon çağrısı aldığınızda 'Yanıtla' komutunu kullanarak aramaya cevap verme, bir alarm çaldığında ise 'Durdur' komutunu kullanarak alarmı kapatma şansına sahip olacaksınız. Tabii ki senaryolar bunlarla da kısıtlı değil.

Hızlı İfadeler özelliği şu anda Android 12 Beta kullanan Pixel 3 XL üzerinde görüldü ancak Android 12 sürümünün Hızlı İfadeler için bir gereklilik olup olmadığı net olarak bilinmiyor. Google App sürümünün ise 12.39.17.29 olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Ayrıca bu özelliğin Google Asistan ayarlarından etkinleştirilmesi gerektiğini hatırlatalım çünkü görünüşe göre varsayılan olarak aktif halde gelmiyor. Etkinleştirildiğinde, hemen yukarıda söylemiş olduğumuz gibi, 'Ok Google' ifadesini kullanmaya gerek kalmadan sanal asistanla ve belirli uygulamalarla etkileşim kurabileceksiniz.

Google uygulamasının son güncellemesi, aynı zamanda dinamik kısayollar özelliğini de içeriyor. Bu özellikte ise Asistan, uygulama kullanımınızı inceleyerek bunu bir bağlam şeklinde algılamaya ve sizin için özelleştirilmiş proaktif kısayollar sunmaya çalışıyor.