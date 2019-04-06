Google Asistan’ın Sorgu Sonuçları Güzelleşti!

Google, bir süredir Google Asistan’ın sorgu sonuçlarını güzelleştirmek istiyordu. Kullanıcılarına daha görsel, daha çok göze hitap eden sonuçlar sunmak isteyen şirket, sonuçları artık kartlar şeklinde gösterecek.

Resimlerde de görüldüğü üzere, eskiden Google Asistan ile bir sorgulama yaptığınızda sonuçlar sadece yazılı olarak oldukça sıkıcı bir şekilde karşınıza geliyordu. Fakat artık sonuçlar görsel öğeler de içeriyor ve eskisine göre çok daha gösterişli.

Google’ın güzelleştirdiği bir başka şey ise Etkinlikler oldu. Daha önce Google Asistan’da bir etkinlik arattığınızda, yakınınızdaki etkinlikler sadece bir liste şeklinde gösterilirdi. Şimdi ise resimlerle ve etkinliklerin yer imi olarak kaydedilebilmesi özelliğiyle birlikte sonuçlar çok daha iyi bir şekilde sunuluyor.

Bu durum, aynı zamanda Google Asistan tarafından erişilebilen araçlar için de geçerli.

Söz konusu değişiklikler, Google Asistan’a erişimi olan tüm Android cihazlar için 5 Nisan’dan itibaren kullanıma sunuldu.