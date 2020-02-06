Google Asistan Kaybolan Anahtarlarınızı Bulacak!

Günlük yaşantımızı kolaylaştırmak açısından oldukça önemli faydalar sağlayan Google Asistan çok yakında bu işlevini birkaç adım daha ileriye taşıyacak.

Kayıp Eşyalarınızı Bulacak

Dışarı çıkmaya karar verdiniz ama anahtarlarınızı bulamıyorsunuz ya da cüzdanınızın nerede olduğundan pek emin değilsiniz. Sorun değil. Asistan ve Tile arasında yapılan yeni iş birliği ile birlikte sesli asistan kayıp eşyalar konusunda sizlere yardımcı olacak ve sıkça yaşadığımız bu kabusa son verecek.

Eğer akıllı asistanın ev sürümü modellerinden birisine (Google Home vb.) ve de Tile marka bir izleyiciye sahipseniz akıllı cihazınızdan kayıp eşyaların yerini bulmasını isteyebilirsiniz.

Örneğin anahtarlığınıza takılı bir izleyicinizin olduğunu düşünelim. Eğer bu anahtarlığı bulmakta zorlanıyorsanız tek yapmanız gereken şey "Hey Google, anahtarlığımı bul" demek. Bundan sonra sesli asistan izleyici ile bağlantı kurar ve izleyicinin üstünde bulunan alarmı etkin hale getirir.

Eğer bir şeyler çalmasını değil de konumunu öğrenmek istiyorsanız "Hey Google, anahtarlığım nerede?" sorusunu sorabilirsiniz.

Peki siz bu özelliği nasıl buldunuz? Sizce günlük kullanımda işinize yarayacak bir yenilik mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.