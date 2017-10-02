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Google Asistan Kulaklıkla Nasıl Çalışacak?

Google Asistan Kulaklıkla Nasıl Çalışacak?
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Mobil

Arama motoru devi Google, geçtiğimiz günlerde Bose markasının piyasaya çıkardığı Google Asistan uyumlu kulaklık için 3 yeni video yayınladı. Yayınlanan videolar Google Asistan'ın kulaklıkla birlikte nasıl çalıştığını bizlere gösteriyor.

Bose, özellikle Google Assistant ile uyum sağlayan ve kullanıcıların ses kalitesini optimize etmek için faydalanacakları yeni kulaklık serisini geliştirmek için Google ile birlikte ortak çalıştıklarını da açıklamıştı. Üretilen kulaklık, bildirimler, haber uyarıları, arama, müzik çalma gibi fonksiyonlar için Asistan tabanlı tüm özelliklerle bütünleşebiliyordu. Şimdi ise Google'ın yardım sayfası konuyla ilgili yeni videolar yayınladı.

Bose'un kısa bir süre önce piyasaya sunduğu QuietComfort 35 II gibi cihazlarda Google Asistanı'nı nasıl kullanacağını videolarda ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Google Asistan'ın bu tür ortamlarda nasıl çalışacağını merak ediyorsanız, bu videolar size yardımcı olacaktır.

Yukarıda gördüğünüz video, Google Asistan'ın nasıl kullanılacağına dair birkaç farklı örneği gösteriyor. Diğer iki video ise Google Asistan ve bildirim sistemlerinin nasıl çalıştığına odaklanıyor. 

Bu videoları izledikten sonra eminim Google Asistan'ın kulaklıkla birlikte nasıl çalışacağına dair kafanızda soru işareti kalmayacaktır. Sizce ilerleyen dönemlerde yapay zeka destekli Asistan'ı başka kulaklıklarda da görür müyüz? 

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