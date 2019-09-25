Google Asistan Rutinler Özelliği Artık Türkiye'de!

Günlük hayatta temel işlerimizi basit bir şekilde halletmemize yardımcı olan Google Asistan, 'Rutinler' özelliği ile güncellendi. Yeni özellik Türkiye'de de kullanılabilir durumda.

Google Asistan Rutinler Nedir?

Google Asistan, yeni özelliği ile birlikte belirlediğiniz saatlerde istediğiniz komutları otomatik bir şekilde gerçekleştirir. Örneğin sabah 07'30 itibarıyla sesli asistanın size hava durumu hakkında bilgi vermesini veya akıllı ev cihazlarınız varsa panjuru açmasını, kahve yapmasını veya termostatı ayarlamasını isteyebilirsiniz.

Bu şekilde Google Asistan, tam anlamı ile günlük hayatınızın bir parçası haline gelebilir ve yaşantınızı çok daha kolay bir hale getirebilir.

Google Asistan Rutinler Nasıl Kullanılır?

Bu özelliğin şu an için hangi cihazlarda ve yazılımlarda kullanılabilir olduğunu bilmiyoruz. Android'in kendi saat uygulamasında denk geldiğimiz bu özellikten faydalanmak için yeni bir alarm oluşturmanız ve alt tarafta bulunan Google Asistan Rutini yazısına tıklamanız gerekiyor. Ardından üst tarafta gördüğünüz hazır taslaklar arasında seçimler yapabilir veya kendi özel rutininizi oluşturabilirsiniz.

Yeni özellikle ilgili gelişmeler oldukça ve kullanım alanları hakkında bilgi edindikçe yeni detayları sizlere aktaracağız. Bu süre içerisinde gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.