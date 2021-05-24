Google Asistan Telefon Kapatma Özelliği mi Alıyor?

Google Asistan telefon kapatma özelliği yakın zamanda yayımlanacak bir güncelleme ile kullanıcıların deneyimine sunulabilir. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda dahili olarak gelen asistan sayesinde telefonunuzu kapatmak için uğraşmanıza artık gerek kalmayabilir.

Google Asistan Telefon Kapatma Ne Zaman Gelecek?

Android işletim sistemli akıllı telefonların bir vazgeçilmezi haline gelen asistan, Android telefonların çoğunun yakın zamanda alacağı bir güncelleme ile akıllı telefonunuzu kapatmanızı sağlayabilir.

9to5Google'daki habere göre Google Asistan, Android 12 ile güç düğmesine uzun bir süre basılarak çağırılabilecek ancak asistanla ilgili tek özellik bununla sınırlı kalmadı. Bununla birlikte asistanınıza sesli olarak komut verip telefonunuzu kapatmasını isteyebileceksiniz. Yeni özellik, 9to5Google tarafından Android 12 beta sürümünün kodlarında keşfedildi.

Bu özelliğin kesinlikle gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Bu, özelliğin sadece beta sürümündeki kodlardan yola çıkarak kullanıma sunulacağı tahmininde bulunulduğu anlamına geliyor. Bu özelliğin Android 12'de kullanıma sunulup sunulmayacağı veya belirli bir süre boyunca yalnızca Pixel cihazlarda kullanılıp kullanılmayacağı Google'a bağlı ancak özellik beklenen sürümde kullanıma sunulursa asistanınızdan cihazı kapatmasını istediğiniz zaman isteğinizi doğrudan yerine getirecek.

Google Asistan telefon kapatma özelliğinin ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceğinin ilerleyen günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

Android 12 Beta Uyumlu Telefonlar Neler?

Android işletim sistemli akıllı telefon sahibi olan kişilerin işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 12'yi şu an deneme fırsatı var ama normal bir kullanıcı olanların bunu yapmaması tavsiye ediliyor. çünkü beta sürümleri kullanıcı dostu olmamakla beraber kararlı bir sürüme de henüz sahip değil.

Android 12 beta sürümünü kullanırken işlevsellik açısından bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsiniz. 2021'nin ilerleyen günlerinde kullanıma sunulacak kararlı sürümü beklemeniz bu nedenle sizin açınızdan daha doğru seçim olur.

Android 12 beta sürümü ile uyumlu telefonlar şu şekilde sıralanabilir: