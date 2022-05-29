Google Asistan'a Yeni Özellikler Geliyor

Google Asistan, başkalarına kıyasla sesinizi şu anda da tanıyabiliyor ve söylediklerinizi oldukça iyi algılayabiliyor ancak daha da fazla iyileştirme yolda gibi görünüyor. Android için Google uygulamasının kodunda "kişiselleştirilmiş konuşma tanıma" referansları belirmeye başladı.

Bu, 9to5Google ekibinin fark etmesiyle ortaya çıkan, uygulamanın en son sürümünün "Google Asistanı'nın söylediklerinizi daha iyi tanımasına yardımcı olmak için bu cihazda ses kayıtlarını saklamayı" sunacağıyla ilgili bir dizi özelliği içeriyor.

Burada şu anlık üzerine konuşulacak çok fazla detay olmasa da bu yeni özellik, Google'ın bazı akıllı hoparlörlerinde zaten yaptığı tanıma ve işlemeyi hızlandırmak için cihazdaki bazı yaygın sorguların yerel olarak işlenmesine benziyor gibi görünüyor. Uygulamada gizli olarak bulunan bilgi metinlerine göre bu işlev kullanıcı tarafından kapatılırsa "Google Asistan sıklıkla söylediğiniz adları ve diğer kelimeleri tanıma konusunda daha az doğru olacaktır." ibaresi yer alıyor.

Google Akıllı Hoparlörlerinde Yaptığını Google Asistan'da Deniyor

Bu iyileştirmelerin tam olarak nasıl bir fark yaratacağı net olmasa da bir Android telefonda yerel işlemenin ve kendi ses tuhaflıklarınızı tanıma yeteneğinin (aksan, benzersiz iletişim adları ve diğerleri) Google Asistan deneyimini her zamankinden daha da akıcı hâle getireceği tahmin ediliyor.

Bu aşamada Google'ın bunu ne zaman resmî olarak yayınlayacağını (veya hatta yayınlayıp yayınlamayacağını) bilmiyoruz ancak herkese açık olarak sunulacaksa yakında daha fazla bilgi öğrenebiliriz. Google IO 2022'de yetkililerden de duyduğumuz gibi, Google Asistan konuşmalarını daha doğal hâle getirme çabaları Google tarafından devam ediyor.