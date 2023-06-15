Google Bard AI Avrupa’da Denetlemelere Takıldı

Avrupa Birliği’nde yazılım testlerin ana denetleyicisi görevini yürüten İrlanda Veri Koruma Komisyonu (IDPC) Google’ın Bard sohbet robotu uygulamasını kullanmak için henüz erken olduğunu belirtti ve denetlemelerin devam edeceğini söyledi.

Google Avrupa Birliğin'den İstediği Yanıtı Alamadı

Google’ın yapay zeka kullanarak tasarladığı Bard’ın inceleme süreci hakkında konuşan IDPC Komiser Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı açıklama da özelliğin “ayrıntılı” bir gizlilik brifingi, bir veri etki değerlendirmesi veya destekleyici bilgi almadığını söyledi.

Doyle açıklamalarının devamında Bard’ın incelemenin titiz ve gizli bir şekilde ilerlediğini belirtti. İrlanda veri koruma merkezi bu incelemeyi ne zaman tamamlayacağına dair herhangi bir tarih belirtmese de detaylı incelemenin en kısa sürede tamamlanıp kararın açıklanması bekleniyor.

Teknoloji devi, Bard erişimini genişletme hamlesi kullanıcıların bekleme listesine kaydolmasıyla başlamıştı. Mayıs ayında bekleme listesini kaldıran Google, erişimi 170’den fazla ülke ve bölgeye açtı.