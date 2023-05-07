Google Bard Android Telefonların Anasayfasına Eklenebilir

Yapay zeka teknolojileri konusunda OpenAI'dan geride kalmış gibi görünse de Google'ın hala çok büyük planları var. Yakın zamanda Bard isimli deneysel yapay zeka destekli sohbet botunu kullanıma sunan teknoloji devi, şimdi de Bard'ı Android telefonlara getirmeye hazırlanıyor.

Buna göre Bard, Google servislerini alan Android telefonların anasayfasına widget olarak eklenecek.

Artık Her Şeyi Yapay Zekaya Soracağız

Microsoft-OpenAI iş birliği sonrasında yapay zeka sohbet botlarının arama motorlarını ne denli değiştirebileceğini görmüştük. Bing yapay zekası, daha şimdiden başta Microsoft Edge olmak üzere birçok sisteme entegre olmuş hatta Microsoft'un klavye hizmeti SwiftKey'e dahi girmiş durumda. Ayrıca Windows arayüzü üzerinden tek tuş ile Bing AI'a erişilebiliyor.

Rakibinden geride kalmak istemeyen Google, sonunda en büyük gücünü devreye sokma kararı almış gibi görünüyor. Buna göre Bard sohbet botu, bir widget yardımıyla telefonların anasayfalarına eklenecek. Widget seçeneğinin öncelikle Pixel telefonlarda sunulması bekleniyor.

Microsoft, yapay zekanın kullanımı konusunda çoktan karar vermiş gibi görünse de Google hala kararsız. Özellikle arama motoru entegrasyonu konusunda kesin bir adım atmaktan çekinen Google, Bard sohbet botunu ayrı bir uygulama olarak tanıtmayaya devam ediyor.

Ancak Bard'ın Android telefonlara eklenmesiyle birlikte Google'ın konu hakkında kesin bir karar aldığı sonucuna varabiliriz. Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın da yapay zeka destekli arama motoru hizmetine odaklanması, artık internette yaptığımız arama işlemlerinin tamamen değişeceğine işaret ediyor.