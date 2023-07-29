Google, Bard'ı Kullananları Dikkatli Olmaları Konusunda Uyarıyor!

Google, ChatGPT ve Bing ile rekabet eden sohbet botu Bard hakkında kullanıcıları bir kez daha uyardı. Şirket, kullanıcılara Google Arama'yı kullanarak Bard'ın yanıtlarının doğruluğunu teyit etmelerini tavsiye ediyor.

Bard ve ChatGPT gibi sohbet botlarının zaman zaman yanlış cevaplar verdiği biliniyor. Bard'ın geliştiricisi Google bunu kabul ediyor ve kullanıcılara yapay zekâ tarafından üretilen bilgileri iki kez kontrol etmelerini öneriyor. Google'ın İngiltere yöneticisi Debbie Weinstein, Bard'a belirli bilgiler için güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Bunun yerine, yaratıcı problem çözme ve yeni fikirler üretme için daha uygun olduğunu söyledi.

Google, Bard Konusunda Uyarılarını Sürdürüyor

ChatGPT de dâhil olmak üzere yapay zekâ araçları, kullanıcıları insanlar, yerler veya gerçekler hakkında yanlış bilgi üretme olasılığı konusunda uyarır. Bard da kullanıcılara sınırlamalarını ve zaman zaman yaptığı yanlışlıkları hatırlatıyor.

Bard, Şubat ayındaki ilk sürümünde kullanıcılara defalarca kez yanlış cevaplar vermişti. Sınırlı testlerin ardından geçtiğimiz haftalarda Türkçe olarak kullanıma sunulsa da Türkçe sonuçlarda da pek doğruluğa sahip değildi.

Google, sohbet botlarının dikkatli kullanımı konusunda kullanıcıları uyarma konusunda tutarlı davrandı ve geçtiğimiz ay ana şirketi Alphabet, çalışanlarına bu tür araçlara karşı dikkatli olmalarını ve gizli bilgileri üretken yapay zekâlarla paylaşmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Peki siz ChatGPT mi yoksa Bard mı kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.