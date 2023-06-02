Google Bard'a Yeni Güncelleme Geldi: Kesin Konum Desteği ve Artırılmış Doğruluk!

Google, ChatGPT ve Bing Chat gibi daha popüler sohbet botlarına karşı rekabetçi olmak adına Bard'a yeni güncellemeler getiriyor ve en son güncelleme Bard'dan daha alakalı yanıtlar almayı amaçlıyor.

Google Bard, Google tarafından geliştirilen ve yaratıcı yazarlık dünyasında devrim yaratan yenilikçi ve çok yönlü bir platform. Gelişmiş doğal dil işleme yetenekleriyle Google Bard, yazarlara ilgi çekici içerik oluşturmaları için güçlü bir araç sunuyor.

Kafiyeler, eş anlamlı kelimeler ve kelime seçimleri için akıllı öneriler de dâhil olmak üzere Bard, çok çeşitli özellikler sunarak kullanıcıların yazma becerilerini geliştirmelerine ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Kesin Konum Desteği Ne Avantajlar Sunuyor?

Mayıs ayındaki bir dizi önemli güncellemenin ardından Google Bard, kullanıcıların yakın çevrelerine göre uyarlanmış daha alakalı yanıtlar almalarını sağlayan kesin konum desteğini sunmaya başladı. Bu yeni özellik, kişiselleştirilmiş ve konuma özel arama sonuçları sunmak için kullanıcıların Google hesaplarının ev ve iş adreslerinden, IP adreslerinden ve cihazlarının kesin konumundan elde edilen bilgilerin bir kombinasyonundan yararlanıyor.

Bu güncellemeyle Google Bard, kullanıcılara yerel bölgeleri hakkında yüksek düzeyde hedeflenmiş bilgiler sunarak ve daha bilinçli kararlar almalarını sağlayarak genel arama deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Google Arama'nın işleyişine benzer şekilde bu güncelleme de kullanıcılardan tarayıcı veya cihaz ayarlarında gerekli konum iznini vermelerini isteyecek.

Çeşitli Kullanıcı Arayüzü Geliştirmeleri

Google Bard'ın son güncellemesi yalnızca hassas konum desteği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli kullanıcı arayüzü geliştirmeleri de içeriyor. Kullanıcılar Bard arayüzünün sol alt köşesinde açık/koyu tema düğmesini bulabilirler. Ayrıca Bard artık kullanıcının mevcut şehrini, nasıl elde edildiğine dair bir açıklamayla birlikte göstererek, altta yatan algoritmalar hakkında ilginç bir fikir veriyor. Kullanıcılar, başlangıçta istemi reddetmişlerse, "Konumu güncelle" seçeneğine dokunarak konumlarını kolayca güncelleyebilirler.

Google Bard'a yakın zamanda eklenen bu yeni kesin konum desteği, genel kullanıcı deneyimini geliştirmek için kullanıma sunulan bir dizi güncellemeyi takip ediyor. Daha geçen hafta Bard, kullanıcıların metin tabanlı bilgilerin yanı sıra görsel yanıtlar almasına olanak tanıyan görüntü desteğini kullanıma sunmuştu.