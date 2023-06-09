Google Bard’a Bir Takım Yeni Özellikler Geliyor!

Tablo verilerini doğrudan bir Google E-Tablolar belgesine aktarabilen Bard'dan bir tablo oluşturmasını isterseniz veya Bard çok yönlü bir sorguyu yanıtlamak için kendi başına bir tablo oluşturursa, tabloya eşlik eden etiketlenmiş bir dışa aktarma seçeneği sunar.

Google, Bard AI Sohbet Botuna Bazı Kullanışlı Yeni Özellikler Ekliyor

Google Bard ayrıca, "örtük kod yürütme" adı verilen bir özellik sayesinde artık daha fazla hesaplama istemini tanıyabildiği ve buna göre hareket edebildiği için birkaç matematik dersine kaydolmuş gibi görünüyor. Bu, Bard'ın matematiksel görevlerde daha iyi olduğu anlamına geliyor.

Google ondan bir dizi asal faktör numarası isteme ve bir tasarruf hesabının büyüme oranını hesaplama örnekleri verir. Bu iyileştirmeler kodlamaya taşınıyor, bu nedenle ileri düzey içerik oluşturucular, bazı programlama kodlarını hazırlarken büyük olasılıkla biraz fayda sağlayacaklar.

Bard'a ayrıca muhakeme ve mantık yeteneklerini geliştirmek için yeni bir kod enjekte edildi, bu da onun bir sorguyu yanıtlaması için daha fazla zaman almasına izin verdi, böylece hızlı bir şekilde yanıt almak yerine gerçekten konunun özüne inebildi. Google buna "Sistem 2" düşüncesi diyor. Hat boyunca genel kullanışlılığın iyileştirilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Şirket, kullanıcıların bu yeni sistem sayesinde doğrulukta yüzde 30'luk bir artış bekleyebileceğini söylüyor.

Google, Bard'ın yine de ara sıra bazı şeyleri yanlış anlayabileceğine dikkat çekiyor, bu nedenle daha sonraki bir tarihte kullanıma sunulmak üzere daha fazla iyileştirme hazırlıyor.