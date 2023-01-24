Google'ın Başı Rekabet Davalarıyla Dertte: Şirketin Süresi Azalıyor!

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Google'a son kararına uyması için bir süre vermişti ancak şirket bu süreye uymadı. Bu da dijital reklam pazarındaki konumu nedeniyle şirketin yeni bir davayla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Bilmeyenler için arama motoru devi Google, Ekim 2022'de CCI (Hindistan Rekabet Komisyonu) tarafından alınan bir kararı engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Söz konusu karar, markayı Android'in Google Mobil Servisleri (GMS) sürümünü lisanslama şeklini değiştirmeye zorlayacaktı.

Google Artık Uygulamalarını Telefonlara Önceden Yükleyemeyebilir

Şu an itibariyle şirket, Android işletim sistemini GMS ile lisanslayan akıllı telefon üreticilerinin Chrome tarayıcı, arama motoru, YouTube ve diğerleri gibi belirli Google uygulamalarını önceden yüklemelerini talep ediyor ancak CCI bunu rekabete aykırı bir davranış olarak değerlendirmişti. Ayrıca şirketin Hindistan'daki Android kullanıcılarının Google Maps veya YouTube gibi belirli uygulamaları akıllı telefonlarından kaldırma seçeneğine sahip olmalarına da izin vermesini istedi.

Android platformu açık kaynaklı bir sistem olsa da GMS sürümü Google uygulamaları ve hatta Play Store ile birlikte geliyor. Hindistan Yüksek Mahkemesi davayı bir alt mahkemeye geri bıraktı ve Google'a Android'i lisanslama yöntemini değiştirmesi için 26 Ocak'a kadar süre verdi.

Markanın şu anda karşı karşıya olduğu tek yasal sorun bu değil. Görünüşe göre ABD Adalet Bakanlığı da dijital reklam pazarındaki büyük payı nedeniyle şirkete dava açmak istiyor. Bu, 2020'den bu yana Google'ın ABD Adalet Bakanlığı ile karşı karşıya kaldığı ikinci seferi olacak. Hükümet, şirketin arama ve dijital reklamcılıktaki hâkimiyetini nasıl elde ettiğini ve sürdürdüğünü bilmek istiyor.