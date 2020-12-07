Google'dan Beethoven'ın 250. Doğum Gününe Özel Konser

Google, Beethoven doğum gününe özel konser ve bir dizi diğer etkinliklerini duyurdu. Ünlü Alman bestecinin 250. doğum gününü kutlayan Google, 18 farklı kültür kurumuyla birlikte çalışarak global bir konser serisi başlatıyor.

Ludwig van Beethoven eğer hala hayatta olsaydı 17 Aralık'ta 250 yaşına girecekti. Bestecinin 250. doğum gününü çevrimiçi olarak kutlamak isterseniz, Google Arts & Culture uygulamasını kullanmayı deneyebilirsiniz. Google'ın kültür uygulamasında Beethoven'ın hayatı anlatılıyor ve müzik üzerindeki etkisine adanmış çeşitli deneyimler yer alıyor.

Google ayrıca Alman bestecinin 250. doğum gününü uygun şekilde kutlamak için Beethoven-Haus Bonn, Carnegie Hall, Chineke! Orchestra ve Teatro alla Scala dahil olmak üzere 18 farklı uluslararası kültür kurumuyla ortaklık kurdu. Google Arts & Culture uygulamasında bu ortaklıklar kapsamında yıl sonuna kadar online konserler düzenlenecek.

Google'ın Beethoven doğum gününe özel konserleri nasıl izlenir?

Google'ın düzenleyeceği bu "Global Ode to Joy" konser serisi, Carnegie Hall'da bir yıl boyunca süren bir etkinlikle başladı, 2020'nin ikinci kısmında ise Google desteğiyle devam etti ve 2021'e kadar da süreceği öğrenildi. ABD'li şirket, ünlü bestecinin 250. yaşını kutlamak için Google Arts & Culture uygulamasında 2021 boyunca daha fazla içerik planladığını da söyledi.

Google, Beethoven'ı geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu bir doodle aracılığıyla anmıştı. Google'ın interaktif oyununda, notalarını kurtarmak için Viyana Filarmoni Salonuna giderek Beethoven'ı takip ediyorduk. Ancak salona giden yol tuzaklarla kaplı olduğu için her tuzakta bir tane notayı düşürme ihtimali bulunuyordu. Sanatçı Nate Swinehart ve mühendis ekibinden Jonathan Shneier ile Jordan Thompson tarafından geliştirilen bu doodle, sanatseverlerin de ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Her türden çok sayıda tablo, portre, baskı ve anıta ilham kaynağı olan Ludwig van Beethoven, Google'ın kültür uygulamasıyla bir kez daha anılmış olacak. Dünyanın dört bir yanındaki sanat, müzik ve resimlerin tarihçelerine değinen Google Arts & Culture uygulamasını yukarıdaki bağlantıdan indirerek en iyi eserlerin tadını çıkarabilirsiniz.