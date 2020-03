Google Binlerce Çalışanını Evden Çalıştırmaya Başladı

Koronavirüs konusundaki tedirginlik gün geçtikçe artarken, büyük şirketler kendi içlerinde tedbirler almaya başladılar. Dünyanın en büyük internet şirketlerinden Google, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinde çalışan on binlerce çalışanını eve gönderdi.

Google ofislerinde çalışıp, evden işlerini yürütebilecek olanların 10 Nisan tarihine kadar evlerinde kalmalarına yönelik istek, bugün itibarıyla çalışanların elektronik posta adreslerine gönderildi. Zaruri olmayan durumlarda ofise gelinmesini istemeyen şirket, 10 Nisan sonrasında kararın tekrar gözden geçirileceğini belirtti. Google daha önce Avrupa başta olmak üzere diğer ofislerindeki çalışanların, mümkün olması durumunda evlerinden çalışmalarını istemişti.

Dünyanın dört bir yerinde ofisleri olan Google'ın, Kuzey Amerika bölgesindeki ofislerinde 100 binden fazla insan çalışıyordu. Alınan karar sonrasında 100 bin çalışanın büyük kısmının evlerinden çalışmaya başlamasına karar verilmiş oldu.

Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ