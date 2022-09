Google Bir Blog Yazarına Yanlışlıkla 250 Bin Dolar Gönderdi

Google garip bir skandalla gündeme bomba gibi düştü. Yapmış olduğu bir kimlik doğrulama hatası sonucu geçtiğimiz ay bir blog yazarına yanlışlıkla 250 bin dolar gönderen Google, bir süre yaptığı hatanın da farkına varamadı.

Bir güvenlik mühendisi olarak görev yapan Sam Curry, boş zamanlarda blog yazarlığı yapıyordu. Google tarafından kendisine 250 milyon dolar gönderilen Curry, paranın kendisine gönderilmesi sonrası Google ile iletişime geçen taraf oldu. Curry'nin daha önce Google'a ait ödüllü hata tespit programlarına katıldığı da ortaya çıktı ancak Curry bu paranın o programlarla alakası olmadığını biliyordu.

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli