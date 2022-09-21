Google Bir Blog Yazarına Yanlışlıkla 250 Bin Dolar Gönderdi

Google, bir blog yazarına yanlışlıkla 250 bin dolar gönderdi ve blog yazarı bu ücreti kabul etmeyerek Google'a ulaşmaya çalıştı. İşte detaylar!

Google Bir Blog Yazarına Yanlışlıkla 250 Bin Dolar Gönderdi
Barış Bulut
Barış Bulut -

Google garip bir skandalla gündeme bomba gibi düştü. Yapmış olduğu bir kimlik doğrulama hatası sonucu geçtiğimiz ay bir blog yazarına yanlışlıkla 250 bin dolar gönderen Google, bir süre yaptığı hatanın da farkına varamadı.

Bir güvenlik mühendisi olarak görev yapan Sam Curry, boş zamanlarda blog yazarlığı yapıyordu. Google tarafından kendisine 250 milyon dolar gönderilen Curry, paranın kendisine gönderilmesi sonrası Google ile iletişime geçen taraf oldu. Curry'nin daha önce Google'a ait ödüllü hata tespit programlarına katıldığı da ortaya çıktı ancak Curry bu paranın o programlarla alakası olmadığını biliyordu.

Sam Curry Parayı Google'a Geri Gönderdi

Daha sonra Twitter üzerinden kendisine gelen ödemenin görüntüsünü paylaşan Curry, "Google bana durduk yere 250 bin dolar gönderdi ve üzerinden üç hafta geçti ancak hâlâ kendilerinden bir geri dönüş alamadım." yazdı.

Sam Curry bunun üzerine bankadan, kendisine gönderilen paranın bir hata sonucu geldiğini ve geri gönderilmesi gerektiğini iletti ve paranın Google'a geri ulaştırılmasını sağladı.

Geçtiğimiz hafta buna benzer bir olay yaşanmış ve Crypto.com, Avustralya'daki bir kadına yanlışlıkla 10 milyon doları aşkın para göndermişti.

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