Google, Bir Uygulamasını Daha Sonlandırıyor

Teknoloji devi Google’ın çok sayıda farklı uygulaması bulunuyor ve şirket, yeterince popüler olmayan bazı uygulamarını zamanla kapatıyor. Son olarak Google, ‘Bulletin’ adlı uygulamasını da kapatma kararı aldı.

Google çoğunlukla başarılı projelere ve uygulamalara imza atsa da gerçekçi davranıyor ve bazı kısımlardaki başarısızlıkları kabul ediyor. Şirket, yeterince ilgi görmeyen uygulamalarını sonlandırma konusunda hiç çekinmiyor. Bu durum, kaynakların boşa harcanmaması açısından da Google için önemli.

Beklenen ilgiyi görmeyip hayal kırıklığı yaratan Google uygulamalarından biri de Bulletin oldu. Bulletin, kullanıcıların video ve fotoğraf içeriği ile uygulamada hikayeler yayınlamalarına imkan veren blog benzeri bir hizmet olarak faaliyet gösteriyordu. Bu yayınlar Google aramalarında görünüyordu ve yakındaki kişiler de yayınları görebiliyordu.

2018 yılında pilot proje olarak başlatılan hizmetin, yeterince ilgi görmediği için şimdilerde kapatılmasına karar verildi.

Google, uygulamayı kullananlara gönderdiği mesajda, Bulletin uygulamasının iki hafta içerisinde kapatılacağını bildirdi. Kullanıcılar, uygulama üzerindeki yayınlarını ve içeriklerini 22 Kasım’a kadar indirebilecekler.