Google Bu Sene 1 Nisan Şakası Yapmayacak

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, çok uzun süredir hazırladığı 1 Nisan şakaları ile kullanıcılarının karşısına çıkıyordu. İnternetten koku yayma, Google Mars Ofisi ve Google Evcil Hayvanlar gibi şakalar hemen aklımıza gelen şakalardan bazıları olsa da Google bu sene koronavirüs sebebiyle şaka yapmaktan vazgeçti.

Şubat ayının ortalarında dünyaya yayılmaya başlayan ve Mart ayının başından bu yana Türkiye'de de kendini iyiden iyiye hissettiren yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını, hayatın her noktasına etki etmişti. İnsanları evlerine kapatan ve bugüne kadar 30 binden fazla kişinin canına mal olan salgın, bu sefer 1 Nisan şakalarını vurdu.

Google 1 Nisan 2020 şakası iptal oldu

The Verge isimli internet sitesi tarafından yapılan haberde, Google'ın 1 Nisan 2020 şakasına dair bilgilere yer verildi. Habere göre, Google salgın nedeniyle bu yıl 1 Nisan şakası yapmama kararı aldı.

20 yıldır 1 Nisan şakası yapan şirketin Pazarlama lideri Lorraine Twohill, kararı şirket çalışanlarına elektronik posta ile bildirdi. Söz konusu mesajda bu yıl 1 Nisan şakası geleneğini askıya aldıklarını ve önceliklerinin insanlara yardım etmek olduğunun altını çizen Twohill, şakaların önümüzdeki yıllar için saklanmasını istedi.

Google geçtiğimiz sene 4 farklı şaka yaparak, kullanıcılarını neredeyse her platform üzerinde şaşırtmayı başarmıştı. Bunlardan en çok konuşulanı ise laleler üzerine kurulan şakaydı.