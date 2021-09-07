Google, Bulanık Fotoğraf Netleştirme İçin Yapay Zeka Geliştiriyor

Google, bulanık fotoğraf netleştirme ve küçük fotoğrafları kalitesinde herhangi bir bozulma meydana gelmeden büyütmek için geliştirmeye başladığı yapay zekayı tanıttı. Yazılım devi şirketin şu anda iki hedefi bulunuyor.

Bunlardan ilki, eski veya düşük kaliteli bir fotoğrafı yüksek kaliteli bir fotoğrafa dönüştürürken ikincisi ise küçük fotoğrafları kalitesinde bozulma olmadan istenen boyuta getiriyor.

Eski bir telefonla çekmiş olduğunuz, eskiden kalan ve yüzünüz tam olarak görünmese de anı olarak sakladığınız bir fotoğrafınız var mı? Bu tür fotoğrafların hem boyutunun hem kalitesinin bugünün teknolojisi ile elde edilen fotoğraflardan çok uzak bir kaliteye sahip olduğunu söylemek yanlış sayılmayacaktır.

Son birkaç yıldır bulanık, görüntüdeki insanın yüzünü tam olarak ayırt etmesi mümkün olmayan fotoğrafları net hale getirmek için pek çok çözüm geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediliyor ancak bunların büyük bir kısmı, kullanıcıların istediği sonucu vermedi.

Kullanıcıların isteği genellikle bazı dizilerde ve filmlerde çok sık denk gelinen teknolojilerde olduğu gibi bulanık, tespit edilmesi mümkün olmayan plaka gibi ayrıntıları ortaya çıkarmaktan geçiyor. Bu teknolojiler çoğunlukla filmlerde görülüyor ve normalde üzerinde titizlikle çalışılması gereken, günler hatta haftalar alabilecek çözümlemelerin saniyeler içinde yapıldığı görülüyor.

Filmlerde yer alan bu teknolojinin gerçek hayata uyarlanması şimdilik pek ihtimaller dahilinde yer almasa da Google'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği yapay zeka, bilim kurgu filmlerindeki gibi görüntüleri saniyeler içinde netleştirmenizi sağlayabilir.

Şirketin üzerinde çalıştığı başka bir çözüm de fotoğrafları istenen boyuta getirmeyi içeriyor. Şirket, bunu göstermek için 32 x 32 boyutundaki bir köpek fotoğrafını önce 64 x 64 boyutuna, daha sonra da 256 x 256 boyuta getiriyor ve fotoğraf şaşırtıcı bir şekilde kalitesini korumaya devam ediyor.

Google'ın Bulanık Fotoğraf Netleştirme Çözümü Nasıl Sonuç Veriyor?

Yeni yapay zekanın verdiği sonucu gösteren birkaç fotoğraf ve video paylaşıldı. Örneğin aşağıda yer alan görüntü, yapay zekanın verdiği sonucu çok iyi bir şekilde yansıtıyor. İki fotoğraf karşılaştırılacak olduğunda yapay zekanın kişinin yüzündeki ayrıntılara ne kadar dikkat ettiği anlaşılıyor.

Yapay zekanın şu anda yanlış tespitleri de elbette ki yok değil. Fotoğrafın orijinali ile yeni hali arasında küçük, ilk bakışta fark edilemeyecek farklılıklar olabilir.